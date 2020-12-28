Soyer: Asgari ücret 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren net 3 bin 100 lira olarak uygulanacaktır

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer, 2021 yılı asgari ücretinin net 2 bin 825 lira olarak açıklanmasının ardından, belediyede ve bağlı şirketlerinde çalışan personeller için asgari ücretin net 3 bin 100 TL olacağını açıkladı.

Asgari ücret 2021 yılı için brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak belirlendi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, bu gelişmenin ardından sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Asgari ücret 2 bin 825 lira olarak açıklandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve bağlı şirketlerinde çalışan personel için asgari ücret 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren net 3 bin 100 lira olarak uygulanacaktır. Çalışanlarımıza hayırlı olsun."

Asgari ücret 2 bin 825 lira olarak açıklandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve bağlı şirketlerinde çalışan personel için asgari ücret 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren net 3 bin 100 lira olarak uygulanacaktır. Çalışanlarımıza hayırlı olsun. — Tunç Soyer (@tuncsoyer) December 28, 2020

​Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk bugün yaptığı açıklamada, "Asgari ücret geçen yıla göre 500 lira artmıştır, yüzde 21.56 oranında yükselmiştir" derken, Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Irgat ise ücretin işçilerin beklentilerini karşılamadığını söylemişti.