Bakan Akar, Iraklı mevkidaşı Saadoonn ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak Savunma Bakanı Jumaah Enad Saadoonn ile bir araya geldi.

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, ülkemize ziyaret gerçekleştiren Irak Savunma Bakanı Jumaah Enad Saadoon ile bir araya geldi. Her iki ülkenin Savunma Bakanlığı yetkilileri de heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.https://t.co/BkM7pUzDcX pic.twitter.com/qCFgl6BOjo — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 28, 2020

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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Akar ve Iraklı mevkidaşı Saadoonn Milli Savunma Bakanlığı'nda baş başa, heyetleri ise karşılıklı görüşmeler gerçekleştirdi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Karşılama törenin ardından her iki Bakan baş başa görüşme gerçekleştirdi. İki ülkenin Savunma Bakanlığı yetkilileri de heyetler arası görüşme yaptı.

Terörle mücadele başta olmak üzere ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularının ele alındığı görüşmelerde, Bakan Akar tarafından;

Türkiye'nin başta Irak olmak üzere tüm komşularının siyasi birliği ve toprak bütünlüğüne saygılı olduğu,

Irak yönetimi ile terörle mücadele konusunda oluşturulan koordinasyondan duyulan memnuniyet ve bunun artarak devam etmesinin önemi,

Türk Silahlı Kuvvetlerinin asil milletimizin ve sınırlarımızın güvenliğini korumaktaki ve terör belasına son vermekteki kararlılığı ifade edildi."

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak Savunma Bakanı Jumaah Enad Saadoon ile görüşmede; Irak yönetimi ile terörle mücadele konusunda oluşturulan koordinasyondan duyulan memnuniyeti ve bunun artarak devam etmesinin önemini ifade etti.https://t.co/BkM7pUzDcX pic.twitter.com/C1MjKrLn6q — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 28, 2020

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