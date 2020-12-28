Gezici'nin 'Türkiye'nin en güvenilir siyasetçileri' anketinde sonuçlar belli oldu

Gezici Araştırma Şirketi'nin her yıl sonu yaptığı 'yılın en güvenilir siyasetçileri' anketinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu birinci oldu. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu listede ikinci sırada yer aldı.

Gezici Araştırma Şirketi'nin her yıl sonu yaptığı 'yılın en güvenilir siyasetçileri' anketinin sonuçları yayınlandı.

2020 yılı için Türkiye genelinde halkın en çok güven duyduğu isimleri belirleyen Gezici, anketi 14 Kasım ile 20 Aralık 2020 tarihleri arasında 14 il, 28 ilçe, 72 mahalle ve köyde yaptı. 18 yaş ve üstü seçmen nüfusunu temsil eden 2 bin 164 kişi ankete katıldı.

Siyasi parti genel başkanlarının yer almadığı ankette, halkın en çok güven duyduğu isim İçişleri Bakanı Süleyman Soylu oldu. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu listede ikinci sırada yer aldı.

Türkiye’nin En Güven Duyulan Siyaşetçileri pic.twitter.com/0OnA01fg5e — Gezici Araştirma (@geziciarastirma) December 28, 2020

​İkiliyi sırasıyla şu isimler takip etti:

Hulusi Akar, Fahrettin Koca, Ömer Çelik, Fuat Oktay, Mansur Yavaş, Muharrem İnce, Murat Kurum, Özgür Özel, Canan Kaftancıoğlu, Mustafa Şentop, Ümit Özdağ, Semih Yalçın ve Faik Öztrak.

Medyada başı Uğur Dündar çekti

428 ismin söylendiği Türkiye'nin en güvenilir medya isimleri sıralamasında ise zirveyi Uğur Dündar aldı.

Türkiye’nin En Güvenilir / En Güven Duyulan İsimleri Belli Oldu pic.twitter.com/TOStM6R8S6 — Murat Gezici (@mrtgezici) December 28, 2020

​Dündar'ı sırasıyla şu isimler takip etti:

İsmail Küçükkaya, Fatih Portakal, Yılmaz Özdil, Ece Üner, Ahmet Hakan, Fatih Altaylı, Nazlı Çelik, Hande Fırat, İsmail Saymaz, Haluk Levent, Erkan Tan, Cem Öğretir, Veyis Ateş, Cüneyt Özdemir.