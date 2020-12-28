Olay TV ismini değiştirdi

26 günlük yayın hayatının ardından yayınlarını durduran Olay TV'nin sosyal medya ve internet sitesindeki ismi değişti.

Yayın hayatına 30 Kasım'da başlayan ve 26 günlük çalışmanın ardından duran Olay TV'nin sosyal medya ve internet sitesi isimleri değiştirildi.

Daha önce @olaytvcom sosyal medya hesabını kullanırken yeni hesap adı @tvhabericom olan kanal, internet portalını da tvhaberi.com adresine taşıdı.

Konuya ilişkin TVhaberi.com'un haberinde "haberciliğin fabrika ayarlarına dönüş süreci tvhaberi.com'da devam edecek" denildi.