Erdoğan: Yüz yüze eğitime verdiğimiz arayı 15 Şubat 2021'e kadar uzatıyoruz

(Muhalefete tepki) Mesela AİHM aykırı bir karar sergiledi. Biz de çıktık 'Bu karar hukuki değil siyasi bir kara, izin veremeyiz' dedik. Vay efendim sen nasıl böyle bir şey söylersin. Kendileri böyle işlerde yetki sahibi olsalar, ellerinde insanların kanı olan bu terörist destekçisini hemen serbest bırakacaklar. Lafa gelince her fırsatta Atatürk'ün partisiyiz diye övünen bu kişiler kendilerine 'Mustafa Kemal'in askerleri değil it sürülerisiniz' diyen yöneticisine bile ses çıkaramamışlardır.