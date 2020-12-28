CHP'den Pınar Gültekin iddialarına yanıt: Bu tür olaylara hiçbir şekilde izin vermeyiz

CHP'li bir Muğla milletvekilinin Pınar Gültekin'in ailesini arayıp 'davadan çekilmesini' istediği yönündeki iddiaları değerlendiren CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Bu tür olaylara hiçbir şekilde izin vermeyiz. Ama bu iddialar mesnetsizse, dayanağı yoksa bununla ilgili olarak da gerekli her türlü hukuki takibi yaparız" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında gerçekleştirilen Merkez Yönetim Kurulu toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi.

CHP'li bir Muğla milletvekilinin Pınar Gültekin'in ailesini arayıp "davadan çekilmesini" istediği yönündeki iddiaları değerlendiren Öztrak şöyle konuştu:

“CHP olarak biz, bu tür olaylar karşısında hiçbir taviz vermeyiz. Bu tür olaylara hiçbir şekilde izin vermeyiz. Ama bu iddialar mesnetsizse, dayanağı yoksa bununla ilgili olarak da gerekli her türlü hukuki takibi yaparız. Değerli milletvekili arkadaşımız açıklamasını yapmıştır. 'Taziyede bulunmak için aileyi aradım 1.5 dakika konuştum' diyor. 'Eğer bu iddialar ispat edilirse CHP'den de milletvekilliğinden de istifa ederim' diyor. Bu mesnetsiz iddiaların hukuki takibini yapacağız."

'Asgari ücret en az net 3 bin 100 lira olmalıdır'

Asgari ücret pazarlıklarının bugün sonuçlandığını hatırlatan Öztrak, "CHP olarak biz 'asgari ücretten gelir vergisi alınmamalı ve asgari ücret net en az 3 bin 100 lira olmalı' dedik. Hükümet asgari ücreti 2 bin 825 lira olarak açıkladı. Vergiden de vazgeçmedi. Ülkenin şartlarına uygun değildir. 'Asgari ücret' adı üzerinde en düşük ücret, asgari düzeyde geçimini sağlayacak kadar maaş alan bir işçiden nasıl gelir vergisi alıyorsunuz? Zaten asgari ücretliden dolaylı vergi alıyorsunuz, bari gelir vergisi almayın. Asgari ücret en az net 3 bin 100 lira olmalıdır. Genel başkanımız belediye başkanlarımıza net 3 bin lira verip veremeyeceklerini sordu. Belediyelerimiz bunun verilebilir olduğunu tespit ettiler. Belediyeler de devlet kurumu. Biz belediyelerimizde çalışanlara aylık net 3 bin 100 lira verebiliyoruz. Bu sadece siyasi tercihtir. Bu akşam bakanlar kurulundan sonra Erdoğan’ın asgari ücreti 3 bin 100 lira yapmasını bekliyoruz" dedi.

' Buyursunlar incelettirsinler'

İçişleri Bakanlığı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde 3 müfettiş görevlendirdiğinin hatırlatılması üzerine Öztrak, "Bizim belediyelerimizin bu sıkıntılı günlerde milletimize hizmet etmek için yaptıkları her şeyi müfettişlere incelettiriyorlar. Buyursunlar incelettirsinler. Ne biz, ne de belediye başkanlarımız demirden korksalardı trene binmezlerdi. Ellerinden geleni artlarına koymasınlar. Genel başkanımızın talimatlarıyla belediye başkanlarımız bu tür tehditlerden hiç çekinmeden, geçmişte yapılan hataların hesabını sormaya devam edecekler" diye konuştu.