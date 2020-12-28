Türkiye'de koronavirüsten 257 can kaybı 15 bin 197 yeni vaka

Türkiye'de son 24 saatte 180 bin 892 Kovid-19 testi yapıldı, 15 bin 197 kişinin testi pozitif çıktı, 257 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı'nın Kovid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye’nin güncel koronavirüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı.

Tabloya göre, son 24 saatte 257 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 20 bin 135’e yükseldi.

Bugün toplam 180 bin 892 test yapılırken, 15 bin 197 vaka tespit edildi. Toplam vaka sayısı 2 milyon 162 bin 775 oldu.

Bugünkü hasta sayısı 2 bin 816 olarak açıklanırken, toplam ağır hasta sayısı ise 4 bin 251 olarak kayıtlara geçti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün tespit edilen 2.816 yeni hastamız var. Aktif vaka sayısı düşmeye devam ediyor. Elde ettiğimiz kazanımları muhafaza edebilmek ve salgınla mücadele edebilmek için tedbir ve kısıtlamalara tam uyum şart. Birlikte üstesinden geleceğiz" açıklaması yaptı.

Sağlık Bakanı Koca: Bugün tespit edilen 2.816 yeni hastamız var. Aktif vaka sayısı düşmeye devam ediyor https://t.co/XLkf74Tjwp pic.twitter.com/Z8tZl5ImBM — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) December 28, 2020

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