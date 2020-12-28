Erdoğan: Müzecilik, Ayasofya Camisi'nde olduğu gibi milletin kutsallarıyla hesaplaşmanın aracı haline dönüştürülmüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, restorasyonu tamamlanan Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi Açılış Programı'nda, "Son 18 yılda 4 bin 440 eseri yeniden ait olduğu topraklara kavuşturduk" açıklamasında bulundu.