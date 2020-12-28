Antalya’da akşam saatlerinde etkili olan sağanak yolları göle çevirdi. Araçları arızalanarak yolda mahsur kalan bazı sürücüler ile çekici sürücüleri arasında kurtarma pazarlığı yaşandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Antalya için kuvvetli sağanak uyarısının ardından bugün kentte gündüz saatlerinde hafif yağan yağmur öğleden sonra etkisini arttırarak yerini sağanağa bıraktı. Aşırı yağış nedeniyle kentin cadde ve sokakları adeta göle döndü.

Vatandaşlar yürümekte zorlanırken, araçlar da göle dönen yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Bazı araçlar arızalanınca sürücüler araçları içerisinde kurtarılmayı bekledi.

Antalya’da sağanak yağış: Yollar göle döndü, sürücüler araçlarında mahsur kaldı https://t.co/MnL04OCv5J pic.twitter.com/wdIm280Hb9 — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) December 28, 2020

​Kepez ilçesi Şafak Mahallesi ile Konyaaltı ilçesi Uncalı Mahallesi'nde çok sayıda araç mahsur kaldı. İHA'da yer alan habere göre araçları arızalanan sürücüler ile çekici sürücüleri arasında kurtarma pazarlığı yaşandı. Yağıştan dolayı aracı sular altında kalan bir sürücünün “100 mü, 150 mi?” sorusuna çekici sürücüsü, “150. Çek dersen hemen getiriyorum çekiciyi” şeklinde cevap verdi.

Araç arızları nedeniyle de trafik zaman zaman kitlendi.