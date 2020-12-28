Türk Eczacıları Birliği: Mümkün olduğunca farklı aşının ülkemizde uygulanması gerekmektedir

Türk Eczacıları Birliği (TEB), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı yürütülen aşı çalışmalarıyla ilgili olarak değerlendirmelerde bulundu.
Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
- "Ülke bazında örneklere bakacak olursak 38 milyonluk nüfusu olan Kanada, 266 milyon dozluk aşı için 6 şirketle anlaşmaya vardı. Bu veriler, Kanada’nın yaptığı anlaşmalarla nüfusunun dört katına yetecek kadar aşıyı garanti altına almış olduğunu gösteriyor. Bunun yanı sıra İngiltere’nin nüfusunun yaklaşık 3 katına, Avustralya’nın ise nüfusunun 2 katından fazlasına yetecek aşıyı satın alacak anlaşmaları yaptığı biliniyor.
- Bir toplumda salgının sona erebilmesi için nüfusun belirli oranının aşılanması gerekiyor. Kovid-19’da toplum bağışıklığını yakalamak için gereken aşılama oranının ne olduğu henüz bilinmiyor. Ancak bilim insanları Türkiye’de en az 55-60 milyon civarında kişiye aşı uygulanması ile salgının kontrol altına alınabilineceğini öngörüyor.
- Ancak, toplum bağışıklığına giden yolu kısaltmak adına mümkün olduğunca farklı aşının ülkemizde uygulanması gerekmektedir. Bu noktada Kovid-19 aşısında tek bir ilaç şirketine bağlı kalınmaması, aşı temininde farklı alternatiflerin değerlendirilmesi önemli ve öncelikli bir strateji olarak değerlendirilmelidir."
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