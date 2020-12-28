Isparta'nın Uluborlu Belediyesi'nde asgari ücret 3 bin 650 TL oldu

Isparta'nın Uluborlu İlçe Belediye Başkanı Mehmet Aziz Tuna belediyede en düşük işçi maaşını alacak personel ücretinin 3 bin 650 TL olacağını açıkladı.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 2021 yılında geçerli olacak asgari ücreti 2 bin 825 TL olarak açıklanmasının ardından İYİ Partili Uluborlu Belediye Başkanı Mehmet Aziz Tuna belediyede görev yapan bir işçinin ikramiye ve sosyal yardımlarla alacağı en düşük ortalama ücretin 3 bin 650 TL olacağını açıkladı.

Uluborlu Belediyesi'nin internet sayfasından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Belediyemizde 2021 yılı itibariyle en düşük işçi maaşı 3650 TL olarak belirlendi. Belediye Başkanımız Mehmet Aziz Tuna bugün yaptığı açıklama ile asgari ücrete yapılan zammın belli olmasından sonra belediyemizde en düşük işçi maaşını alacak personelin ücretinin 3650 TL olacağını bildirdi.

Tüm Türkiye’nin beklediği ve bugün asgari ücret belirleme komisyonunca açıklanan asgari ücret 2.825,90 TL olarak belirlendi. Bunun üzerine Belediye Başkanımız Mehmet Aziz Tuna belediyede görev yapan bir işçinin ikramiye ve sosyal yardımlarla alacağı en düşük ortalama ücretin 3.650,00 TL olacağını açıkladı."