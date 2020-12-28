AK Parti milletvekili Demir'den Pınar Gültekin açıklaması: Doğru olmadığına inanmak istediğimiz bu iddiayı takipteyiz

AK Parti milletvekili Demir, Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in öldürülmesi olayının ardından CHP'li bir milletvekilinin baba Sıddık Gültekin'i telefonla arayarak 'davadan vazgeç' dediği iddialarına ilişkin, "Doğru olmadığına inanmak istediğimiz bu iddiayla ilgili ailemizin ve avukatların söylemlerini dikkatle takip ediyoruz" dedi.

AK Parti Muğla Milletvekili Mehmet Yavuz Demir, yazılı açıklamasında, Pınar Gültekin'in ailesinin bulunduğu son derece önemli iddiayı büyük bir üzüntüyle öğrendiklerini belirtti.

Gelişmeleri yakından takip ettiklerini ifade eden Mehmet Yavuz Demir, açıklamasında şu ifadeyi kullandı:

"Doğru olmadığına inanmak istediğimiz bu iddiayla ilgili ailemizin ve avukatların söylemlerini dikkatle takip ediyoruz. Başından bu yana yanında olduğumuz ailemize bir kez daha sabır dileklerimi iletiyor, Pınar kızımıza Allah'tan rahmet diliyorum."

Geçtiğimiz temmuz ayında vahşi bir cinayete kurban giden Pınar Gültekin kızımızın ailesinin bulunduğu son derece önemli iddiayı büyük bir üzüntüyle öğrendik. Doğru olmadığına inanmak istediğimiz bu iddiayla ilgili ailemizin ve avukatların söylemlerini dikkatle takip ediyoruz. pic.twitter.com/1Joxec7utU — Mehmet Yavuz Demir 🇹🇷 (@MehmetYavuzDem3) December 28, 2020

CHP'li bir Muğla milletvekilinin Pınar Gültekin'in ailesini arayıp "davadan çekilmesini" istediği yönündeki iddiaları değerlendiren CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Bu tür olaylara hiçbir şekilde izin vermeyiz. Ama bu iddialar mesnetsizse, dayanağı yoksa bununla ilgili olarak da gerekli her türlü hukuki takibi yaparız" açıklamasını yapmıştı.