İçişleri'nden 'Evlendirme Genelgesi': İkametgaha göre başvuru zorunluluğu kaldırıldı

İçişleri Bakanlığı, 'Evlendirme İşlemleri' konulu bir genelge yayımladı. Yeni düzenleme ile evlilik başvurularında ikamet yeri zorunluluğu kaldırıldı.

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine evlenme başvurularına yönelik yeni düzenlemeler içeren 'Evlendirme İşlemleri' konulu genelge gönderdi.

Buna göre, evlendirme işlemlerinde çiftlerden birinin ikamet ettiği il ve ilçedeki evlendirme memurluğuna başvuru zorunluluğu kaldırıldı.

Yeni düzenleme ile yerleşim yeri ve adres şartı aranmaksızın başvurular herhangi bir evlendirme memurluğuna yapılabilecek.