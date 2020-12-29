Ankara'da IŞİD operasyonu: 35 Iraklı gözaltında

Emniyet ile MİT'in ortak operasyonuyla, IŞİD ve çatışma bölgeleriyle irtibatlı olduğu belirlenen Irak uyruklu 35 şüpheli Ankara'da yakalandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube müdürlükleri ile MİT Bölge Başkanlığı'nca yapılan çalışmalar sonucu kent genelinde IŞİD ve çatışma bölgeleriyle irtibatlı olduğu belirlenen 40 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Düzenlenen operasyonda Irak uyruklu 35 zanlı gözaltına alındı, 5 kişi ise aranıyor.