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    Coca-Cola

    Coca-Cola İçecek'in Türkiye'deki tüm fabrikaları 'Sıfır Atık' statüsüne geçti

    © AA / Coca Cola İçecek
    Türkiye
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    Anadolu Grubu'nun ana hissedarı olduğu, Türkiye'nin yanı sıra Ortadoğu, Orta Asya ve Pakistan'da faaliyet gösteren Coca-Cola İçecek'in, Türkiye'deki tüm fabrikaları ‘Sıfır Atık Belgesi’ aldı.

    Coca-Cola İçecek açıklamasına göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda başlatılan 'Sıfır Atık' seferberliğine katılan Coca-Cola İçecek Türkiye, "Atıksız Bir Dünya" vizyonu doğrultusunda endüstriye öncülük ediyor. "Sıfır Atık" seferberliği kapsamında, Türkiye'deki fabrikalarında başlattığı "Sıfır Atık" çalışmalarını kısa sürede tamamlayarak gazlı içecek sektöründe tüm fabrikalarında belgeye hak kazanan ilk şirket oldu.

    Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın "Sıfır Atık" projesi neticesinde 2018 sonuna doğru çevre mevzuatında yaptığı değişiklikler doğrultusunda yürürlüğe giren yeni düzenleme, ülke genelinde belirlenmiş süre içinde "Sıfır Atık Yönetim Sistemi" kurma sorumluluğu getirdi.

    Coca-Cola İçecek, ilk etapta Hazar, Elazığ, Ankara, Çorlu fabrikalarında belgeye hak kazanırken, geçen aylarda Köyceğiz ve Bursa fabrikalarında da Sıfır Atık Yönetmeliği'ni en hızlı şekilde uygulayarak ‘Sıfır Atık Belgesi’ni aldı. Son olarak İzmir fabrikasındaki çalışmaların da kısa sürede tamamlanmasıyla Coca-Cola İçecek'in tüm fabrikaları "Sıfır Atık" statüsüne geçmiş oldu. 

    Coca-Cola İçecek, geçen yıl plastik kirliliği ile etkin mücadele amacıyla Birleşmiş Milletler Global Compact Türkiye, İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği ve Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) tarafından kurulan İş Dünyası Plastik Girişimi'ne katılan 26 öncü şirket arasında yer aldı.

    Başarır: Türkiye fabrikalarımızda geri dönüşüm oranını yüzde 98.1'e ulaştırdık

    Açıklamada görüşlerine yer verilen Coca-Cola İçecek Üst Yöneticisi (CEO) Burak Başarır, çevresel ayak izlerini günden güne azalttıklarını belirterek, "Birleşmiş Milletler Sürdürülebilirlik Endeksi'nde yer alan tek Türk şirketi olarak içinde yaşadığımız çevre ve toplumun iyileştirilmesine de katkı sağlamaya devam ediyoruz. Tüm faaliyetlerimizi Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda yürütüyor, tüm operasyonlarımızı çevre üzerindeki etkimiz konusunda bilinçli bir şekilde yürütüyoruz" ifadelerini kullandı.

    Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Zirvesi'ne katıldı.
    © AA
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    Coca-Cola sistemi içerisinde enerji, su tasarrufu ve ambalajlama açısından en iyi performansı gösteren şişeleyiciler arasında olduklarını aktaran Başarır, "Döngüsel ekonomi yaklaşımı çerçevesinde atıklarımızı azaltıyor ve geri dönüşüme kazandırmak için çalışıyoruz. Türkiye fabrikalarımızda geri dönüşüm oranını yüzde 98.1'e ulaştırdık. Sorumlu kurumsal vatandaş olarak Türkiye'deki tüm fabrikalarımızda 'Sıfır Atık Belgesi'ne sahip olmanın bizim için anlamı çok büyük" değerlendirmesinde bulundu.

    Free From Plastic: Coca Cola, plastik kirleticilerde dünyada birinci sırada geliyor

    Uluslararası denetleme kuruluşu Break Free From Plastic, bu ay yaptığı açıklamada, Coca-Cola, Pepsi ve Nestle’nin 3 yıl üst üste plastik kirliliğinden en sorumlu şirketler olarak belirlendiğini açıklamıştı.

    Coca Cola, Pepsi ve Nestle’yi 3 yıl üst üste plastik kirliliğinde en fazla sorumluluğu bulunan şirketler olarak gösteren Break Free From Plastic, söz konusu şirketlerin, neden oldukları plastik kirlilikle birlikte plastik atıkların azaltılması konusunda hiçbir ilerleme kaydetmediğini de belirtmişti.

    Kuruluşa göre Coca Cola, plastik kirleticilerde dünyada birinci sırada geliyor.

     

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    Etiketler:
    Burak Başarır, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Anadolu Grubu, Türkiye, sıfır atık, sıfır, atık, Coca-Cola
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