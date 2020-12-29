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    İletişim Başkanı Fahrettin Altun

    Altun: HDP'nin de onun efendilerinin de hedefinde olmak şereftir

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    Türkiye
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    Sputnik Türkiye
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    Olay TV'nin kapatılması hakkında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren HDP İstanbul Milletvekili Kaya'ya yanıt, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan geldi. Altun, "HDP'nin de onun efendilerinin de hedefinde olmak şereftir" ifadelerini kullandı.

    İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda HDP'li bir kişinin, kendisi hakkındaki soru önergesine tepki gösterdi.

    Altun, isim vermeden dün şu açıklamayı yaptı:

    "Bir HDP'li şahıs beni suçlayan bir ‘soru önergesi’ vermiş. PKK'dan emir almadan ağzını açamayanlar ifade özgürlüğünden bahsediyorlar!  HDP'nin de onun efendilerinin de hedefinde olmak şereftir. Büyük, güçlü ve tam bağımsız Türkiye yolunda canımız feda…"

    Bunun üzerine, Altun’un tweet’ini alıntılayan HDP İstanbul Milletvekili Dilşat Canbaz Kaya, "Sayın Altun, Anayasa ve TBMM İçtüzüğüne göre verdiğimiz bir soru önergesini kriminalize ederek bizi hedef göstermeniz gerçekten gülünç. Ancak anlıyoruz ki,suçluluk psikoloji size iyice kendinizi kaybettirmiş. Hukuka ve insan haklarına geç kalmadan hürmet gösterin ve uyun" ifadelerini kullandı.

    Canbaz Kaya, “Olay TV'nin kapatılmasına ve basın emekçisi dostlarımızın hedef gösterilmesine karşılık bugün, denetim yetkimizi kullanarak Cumhurbaşkanı Yardımcısı sayın Fuat Oktay'a üç soruluk bir soru önergesi verdik. Ancak sayın Fahrettin Altun üzerine alınarak doğrudan cevap vermiş" diye ekledi.

    '​Siz, Kandil'den emir almadan konuşamazsınız'

    Altun bugün kendi tweeti’ni alıntılayarak, “İlgili HDP'li şahıs bana cevap vermiş. ‘Hukuka ve insan haklarına geç kalmadan riayet edin’ demiş. Kandil'in talimatıyla HDP listesine iliştirilmiş biri bunu söylüyor! Siz, Kandil'den emir almadan konuşamazsınız! Dediğim gibi sizin yani Kandil'in hedefinde olmak şereftir!” ifadelerini kullandı.

    Canbaz Kaya, önerge vermişti: Baskılar İletişim Başkanlığı tarafından mı yürütülmektedir? 

    Canbaz Kaya, 26 gün yayın yaptıktan sonra karartılan Olay TV hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) soru önergesi vermişti.

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın yanıtlaması talebiyle verdiği önergede, Canbaz Kaya, şu ifadeleri kullanmıştı:

    "Yayın hayatına 30 Kasım'da başlayan Olay TV, 25 Aralık akşamı son vermek zorunda kaldı. Olay TV Ana Haber'e konuk olan Genel Yayın Yönetmeni Süleyman Sarılar, kanalın sahibi Cavit Çağlar'ın 'Bana iktidardan çok büyük baskı var, devam edemeyeceğim' dediğini ifade etmiştir. Medyada artan sansür ve baskılar Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından mı yürütülmektedir? Olay TV'nin kapatılmasına yönelik Cumhurbaşkanlığı tarafından herhangi bir baskı yapılmış mıdır? Cumhurbaşkanlığı, Olay TV sermayedarlarından Cavit Çağlar ile bugüne kadar kaç görüşme gerçekleştirmiştir? Bu görüşmelerin içeriği ve kapsamı nedir?"

     

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    Etiketler:
    Dilşat Canbaz Kaya, Kandil, PKK, Fahrettin Altun, Olay TV, Fuat Oktay, HDP
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