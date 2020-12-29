'Koronavirüs testi yapacağız' diyerek yaşlı kadını gasp ettiler

Mersin'de yalnız yaşayan yaşlı bir kadının evine "Koronavirüs testine geldik" diyerek giren, ardından kadını etkisiz hale getirerek ziynet eşyalarını gasp ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı. Olayı yaşlı kadının komşusunun organize ettiği ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, ekipler Mersin'in Mut ilçesinde yalnız yaşayan yaşlı bir kadının evine gelen ve zor kullanarak ziynet eşyalarını alan kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Çalışmalar sonucunda, 2 şüphelinin mağdurun evine yaya olarak geldiği ve "Koronavirüs testi yapacağız" söylemiyle kapıyı kadına açtırdıkları belirlendi.

Girdikleri evde yaşlı kadını etkisiz hale getiren şüpheliler, 3 bilezik ve 1 yüzüğü alarak olay yerinden kaçtılar. Şüphelileri yakalamak için arazideki ayak izlerini takip eden ekipler, şüphelilerin Mut ilçesine giden yola çıktığını belirledi.

Ayak izlerinin bittiği yol çerçevesinde detaylı bir çalışma yapan ekipler, şüphelilerin kullanmış olabileceği bir otomobili tespit etti.

Bunun üzerine plaka takip sistemi ve MOBESE kameraları kayıtlarından otomobili ve sahibini belirleyen ekipler, araç sahibinin mağdurun komşusu olan bir şüpheliye ait olduğunu, bu kişinin de yağma olayı sonrasında jandarmaya olayı bildiren ihbarcı olduğunu ortaya çıkardı.

Ayrıca kamera kayıtlarında araba sürücüyle birlikte otomobilde 4 kişinin olduğu tespit edildi.

Altınları toprağa gömmüşler

Gözaltına alınan otomobil sürücüsü olayı itiraf ederek, bunu arkadaşı ile planladığını, tanımadığı 2 kişiyle de birlikte hareket ederek olayı gerçekleştirdiklerini ifade etti. Kimlikleri belirlenen diğer 3 kişi de ekipler tarafından gözaltına alındı.

Şüphelilerin yer göstermesi ile arazide toprağa gömülü vaziyette bulunan 2 altın bilezik de sahibine teslim edildi. Jandarmadaki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.