Çavuşoğlu'ndan Sputnik V açıklaması: Hedef sadece aşının alınması değil, Türkiye'de de ortak bir şekilde üretilmesi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı Rusya'da geliştirilen Sputnik V aşısıyla ilgili konuştu. Çavuşoğlu, iki ülkenin sağlık bakanlarının mutabakat imzaladığını belirterek "Burada hedef sadece aşının alınması değil, Türkiye'de de ortak bir şekilde üretilmesidir" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Soçi'de düzenlenen ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Toplantıda 2021-2022 İstişareler Planı'nı imzaladıklarını belirten Çavuşoğlu, "Bölgesel konularda sürdürdüğümüz istişareleri gelecek yıllarda da derinleştirerek sürdürmek istiyoruz. Birçok alanda çok yoğun bir işbirliğimiz var" dedi.

Çavuşoğlu, iki ülkenin ticarette 100 milyar dolar hedefi koyduğunu ancak bunun gerisinde kaldıklarını ifade ederek "Ticaretimizi artırmamız lazım. Ticaretin önündeki engelleri kaldırmakta fayda var. Domateste kota artırımına gidileceğini duymaktan memnun oldum" açıklamasında bulundu.

Diplomatik ve resmi pasaportlara vizeyi kaldırdıklarını, zaten Rus vatandaşlarının Türkiye vizesiz geldiklerini vurgulayan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Türk vatandaşlara yönelik de vizelerin tamamen kaldırılması gerektiğini bugün vurguladık. Bu yıl pandemiye rağmen tüm dünyaya örnek olan güvenli turizm önlemleriyle iki milyondan fazla Rus turisti ülkemizde ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyduk."

'Aşı konusunda sağlık bakanlarımız mutabakat imzaladı'

Çavuşoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı yürütülen aşı çalışmalarıyla ilgili olarak da değerlendirmelerde bulundu. Salgın döneminde Rusya ile Türkiye arasında iyi ilişkilerin olduğunu belirten Çavuşoğlu, "Türkiye, Sputnik V alacak mı?" şeklindeki soruya şu yanıtı verdi:

"Sayın Putin, Sputnik V ile ilgili Cumhurbaşkanımıza telefonda bir teklifte bulununca, hemen Cumhurbaşkanımız Sağlık Bakanımıza talimat verdiler. Sputnik V aşısı konusunda sağlık bakanlarımız mutabakat imzaladı. Bazı bilgiler talep edildi ve sağlık bakanımız bu bilgilerin Rusya'dan geldiğini söyledi. Burada hedef sadece aşının alınması değil, Türkiye'de de ortak bir şekilde üretilmesidir."

'Bu yaptırımlar bizim egemenlik hakkımıza saldırıdır'

Çavuşoğlu, Türkiye’ye yönelik ABD’nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Yasası (CAATSA) yaptırımlarına da tepkisini yineledi. Kime olursa olsun yaptırımlara karşı olduklarını belirten Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Geçmişte AB'nin Rusya'ya yönelik yaptırımları oldu. Biz bunların doğru olmadığını açıkça söyledik. Yaptırımlarla sorunlar çözülemez. Son ABD'nin CAATSA kararı da hem hukuken hem siyasi olarak yanlış bir karardır. Az ya da güçlü ya da zayıf önemli değil. Bu yaptırımlar bizim egemenlik hakkımıza saldırıdır."

'Kalıcı bir ateşkes için Rusya ile çok çaba sarf ettik'

Çavuşoğlu, Libya'daki son durumla ilgili olarak "Biz kalıcı bir ateşkes için Rusya ile çok çaba sarf ettik. Bugünkü geldiğimiz noktada bu ortak çabaların da katkısı çoktur. Türkiye, Libya'da tek çözümün siyasi çözüm olduğuna inanıyor" dedi.

Şu anda siyasi çözümün devam ettiğini vurgulayan Çavuşoğlu, şunları kaydetti: