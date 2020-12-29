Kayıt
15:46 29 Aralık 2020
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE

    Çavuşoğlu'ndan Sputnik V açıklaması: Hedef sadece aşının alınması değil, Türkiye'de de ortak bir şekilde üretilmesi

    © Sputnik
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 118
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/1d/1043480344_0:0:2488:1400_1200x675_80_0_0_9ef4ee90ab1344db2c874851efacc304.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202012291043480104-cavusoglundan-sputnik-v-aciklamasi-hedef-sadece-asinin-alinmasi-degil-turkiyedede-ortak-bir-sekilde-uretilmesi/

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı Rusya'da geliştirilen Sputnik V aşısıyla ilgili konuştu. Çavuşoğlu, iki ülkenin sağlık bakanlarının mutabakat imzaladığını belirterek "Burada hedef sadece aşının alınması değil, Türkiye'de de ortak bir şekilde üretilmesidir" dedi.

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Soçi'de düzenlenen ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

    Toplantıda 2021-2022 İstişareler Planı'nı imzaladıklarını belirten Çavuşoğlu, "Bölgesel konularda sürdürdüğümüz istişareleri gelecek yıllarda da derinleştirerek sürdürmek istiyoruz. Birçok alanda çok yoğun bir işbirliğimiz var" dedi.

    Çavuşoğlu, iki ülkenin ticarette 100 milyar dolar hedefi koyduğunu ancak bunun gerisinde kaldıklarını ifade ederek "Ticaretimizi artırmamız lazım. Ticaretin önündeki engelleri kaldırmakta fayda var. Domateste kota artırımına gidileceğini duymaktan memnun oldum" açıklamasında bulundu.

    Diplomatik ve resmi pasaportlara vizeyi kaldırdıklarını, zaten Rus vatandaşlarının Türkiye vizesiz geldiklerini vurgulayan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

    • "Türk vatandaşlara yönelik de vizelerin tamamen kaldırılması gerektiğini bugün vurguladık. Bu yıl pandemiye rağmen tüm dünyaya örnek olan güvenli turizm önlemleriyle iki milyondan fazla Rus turisti ülkemizde ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyduk."

    'Aşı konusunda sağlık bakanlarımız mutabakat imzaladı'

    Çavuşoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı yürütülen aşı çalışmalarıyla ilgili olarak da değerlendirmelerde bulundu. Salgın döneminde Rusya ile Türkiye arasında iyi ilişkilerin olduğunu belirten Çavuşoğlu, "Türkiye, Sputnik V alacak mı?" şeklindeki soruya şu yanıtı verdi:

    • "Sayın Putin, Sputnik V ile ilgili Cumhurbaşkanımıza telefonda bir teklifte bulununca, hemen Cumhurbaşkanımız Sağlık Bakanımıza talimat verdiler. Sputnik V aşısı konusunda sağlık bakanlarımız mutabakat imzaladı. Bazı bilgiler talep edildi ve sağlık bakanımız bu bilgilerin Rusya'dan geldiğini söyledi. Burada hedef sadece aşının alınması değil, Türkiye'de de ortak bir şekilde üretilmesidir."

    'Bu yaptırımlar bizim egemenlik hakkımıza saldırıdır'

    Çavuşoğlu, Türkiye’ye yönelik ABD’nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Yasası (CAATSA) yaptırımlarına da tepkisini yineledi. Kime olursa olsun yaptırımlara karşı olduklarını belirten Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

    • "Geçmişte AB'nin Rusya'ya yönelik yaptırımları oldu. Biz bunların doğru olmadığını açıkça söyledik. Yaptırımlarla sorunlar çözülemez. Son ABD'nin CAATSA kararı da hem hukuken hem siyasi olarak yanlış bir karardır. Az ya da güçlü ya da zayıf önemli değil. Bu yaptırımlar bizim egemenlik hakkımıza saldırıdır."

    'Kalıcı bir ateşkes için Rusya ile çok çaba sarf ettik'

    Çavuşoğlu, Libya'daki son durumla ilgili olarak "Biz kalıcı bir ateşkes için Rusya ile çok çaba sarf ettik. Bugünkü geldiğimiz noktada bu ortak çabaların da katkısı çoktur. Türkiye, Libya'da tek çözümün siyasi çözüm olduğuna inanıyor" dedi.

    Şu anda siyasi çözümün devam ettiğini vurgulayan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

    • "Kolay değil. Bir ülke bu şekilde kamplara bölününce, tekrar bir araya getirmek kolay olmuyor. Türkiye, meşru hükümetle ve daha önceki hükümetlerle anlaşmalar imzaladı. Dolayısıyla kimse 'Türkiye oradan ayrılsın' deme hakkına sahip değil.
    • Biz oraya hiçbir zaman sadece Türkiye'nin çıkarları için gitmedik. Libya'nın inşasında da çok önemli katkılarımız oldu. Bundan sonra herkesin çözüm için adım atması gerekiyor. Hafter'in bu yaklaşımda olmadığını gördük. Eğer bize yönelik bir tehdit oluşursa, biz gereğini yapmakta tereddüt etmeyiz."
    Etiketler:
    Ticaret, Domates, Libya, Mutabakat, Soçi, Yaptırım, ABD, Koronavirüs, Sputnik V, Türkiye, Rusya, Sergey Lavrov, Mevlüt Çavuşoğlu
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Bir ‘Garip Seyyah’: Takıları oyuncaklarla takas ederek, köy çocuklarına dağıtıyor
    Karikatür
    Yeni koronavirüs mutasyonu yüzde 70 daha bulaşıcı
    İnfografik
    Türkiye'nin ilk silahlı insansız deniz aracı: ULAQ
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet