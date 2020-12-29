MİT TIR'larının durdurulması davasında verilen hapis cezalarının gerekçesi açıklandı

MİT tırlarının durdurulması davasında 27 sanığa verilen hapis cezalarının gerekçesi açıklandı. Gerekçe olarak 15Temmuz'un ilk uluslararası adımının FETÖ/PDY operasyonuyla atıldığı belirtildi.

Gerekçeli kararda, "15 Temmuz darbe teşebbüsünün ilk uluslararası adımı, MİT TIR'larına yapılan FETÖ/PDY operasyonu ile atılmıştır" denildi.

Kararda, MİT TIR'larının durdurulmasının FETÖ'nün planlı bir örgütsel organizasyonu olduğu belirtildi.

MİT TIR'larının durdurulmasının FETÖ üyelerinin Diyarbakır ve Nevşehir'de yaptığı toplantılarda planlandığı kaydedildi.