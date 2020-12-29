Emine Erdoğan'dan kadın cinayetlerine ilişkin açıklama: 'Her kadın cinayeti kalbimizde yeni yaralar açıyor'

Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, kadın cinayetlerine ilişkin yaptığı açıklamada 'Her kadın cinayeti kalbimizde yeni yaralar açıyor. Kadınlarımızı katleden canilerin en ağır cezayı almalarını bekliyoruz' dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Her kadın cinayeti kalbimizde yeni yaralar açıyor. Kadınlarımızı katleden canilerin en ağır cezayı almalarını bekliyoruz" ifadesini kullandı.

Emine Erdoğan, kadın cinayetlerine ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Her kadın cinayeti kalbimizde yeni yaralar açıyor. Kadınlarımızı katleden canilerin en ağır cezayı almalarını bekliyoruz. Yitirdiğimiz tüm kardeşlerime Allah'tan rahmet, ailelerine ve tüm ülkemize başsağlığı diliyorum."

Her kadın cinayeti, kalbimizde yeni yaralar açıyor. Kadınlarımızı katleden canilerin en ağır cezayı almalarını bekliyoruz.

Yitirdiğimiz tüm kardeşlerime Allah’tan rahmet, ailelerine ve tüm ülkemize başsağlığı diliyorum. — Emine Erdoğan (@EmineErdogan) December 29, 2020

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