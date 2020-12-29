Kılıçdaroğlu'ndan Selda Taş ve Aylin Sözer açıklaması: Bu ilkelliğe son vermek zorundayız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Selda Taş ve Aylin Sözer cinayetlerine ilişkin şu ifadeleri kullandı:
"Bu cinayetleri durdurmak, bu ilkelliğe son vermek zorundayız. Kadın cinayetlerinin durdurulması için bizden istenen her türlü desteği vermeye hazırız."
İki güzel insanımız daha ömrünün baharında katledildi. Bu cinayetleri durdurmak zorundayız, bu ilkelliğe son vermek zorundayız! Kadın cinayetlerinin durdurulması için, bizden istenen her türlü desteği vermeye hazırız. #AylinSözer— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) December 29, 2020
#SeldaTaş
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