Kaymakamlıktan Aylin Sözer cinayeti açıklaması: Şüpheli, olaya hırsızlık şüphesi vermek için daireyi ateşe verdi

Maltepe'deki evinde öldürülmüş halde bulunan Dr. Öğretim Üyesi Aylin Sözer'e ilişkin Maltepe Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "Kemal A'nın Aylin Sözer'in evine gittiği, bir süre sonra tartıştıkları, akabinde şüphelinin Sözer'i öldürdüğü, olaya hırsızlık şüphesi vermek için daireyi ateşe verdiği bilgisi alınmıştır" denildi.

Bağlarbaşı Mahallesi Karanfil Sokağı Barış Apartmanı'nda bir kadının rehin alınarak evde yangın çıkarıldığı ihbarı üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, apartman sakinleri yoğun duman nedeniyle tahliye edildi.Ekiplerin çalışması sonucu yangın söndürülürken, dairedeki Aylin Sözer'in (48) öldüğü belirlendi.

Evde bulunan Kemal A. (32) ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Gözaltına alınırken polis ekiplerine direnen Kemal A'ya çevredekiler de tepki gösterdi. Bir vatandaşın vurmaya çalıştığı şüpheli, polisin müdahalesiyle araca bindirilerek emniyete götürüldü.

Polis ekiplerince yapılan incelemede, Sözer'in boğazı kesilerek öldürüldükten sonra cesedinin yakılmaya çalışıldığı, alevlerin de eve sirayet ettiği belirtildi. Aylin Sözer'in cesedi, olay yerindeki incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayı öğrenerek apartmanın önüne gelen Sözer'in yakınları gözyaşı döktü.

Maltepe Kaymakamlığından yapılan açıklamada ise olayla ilgili şu bilgilere yer verildi:

"Maltepe ilçesinde meydana gelen kasten öldürme konusuyla ilgili yapılan ilk belirlemelere göre, sabah 08.00 civarı Kemal A'nın Aylin Sözer'in evine gittiği, bir süre sonra tartıştıkları, akabinde şüphelinin Sözer'i öldürdüğü, olaya hırsızlık şüphesi vermek için daireyi ateşe verdiği bilgisi alınmıştır. Şüpheli şahıs Kemal A, gözaltına alınmış olup olayla ilgili olarak adli soruşturma açılmıştır. Tahkikat işlemleri, Asayiş Şube Müdürlüğünce yürütülmektedir."



