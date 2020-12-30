CHP heyeti, cezaevinde Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etti

TBMM Hükümlü ve Tutuklu Hakları Alt Komisyonu'nun CHP'li üyeleri Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi ve İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı cezaevinde ziyaret etti.

Kılıç ve Hakverdi, ziyaret sonrasında yaptıkları açıklamada, Cezaevi Alt Komisyonu'nun, tutuklu ve hükümlülerin yaşadığı her türlü hak ihlali ve hukuk dışılığı araştırma görevi olduğunu anımsatarak, Demirtaş'ı da bu kapsamda ziyaret ettiklerini bildirdi.

T24'ün aktardığına göre Kılıç ve Hakverdi, ortak açıklamalarında şu görüşlere yer verdi:

"Demirtaş'ın 4 yılı geçen uzun tutukluluk hali Ceza Kanununa, Anayasa'ya ve uluslararası hukuk kurallarına aykırıdır. Bu yargılama ve maalesef buna benzer birçok yargılama, tamamen siyasi bir hal almış durumdadır. Hakkında kesinleşmiş bir hüküm bulunmamasına rağmen Erdoğan ve Soylu tarafından mütemadiyen terörist olarak hedef gösterilen Demirtaş'a dair yargının bağımsız bir karar vermesi bu açıklamalar ile engellenmektedir. Ne yazık ki başta Demirtaş ve Kavala yargılamaları olmak üzere birçok yargılama iktidarın muhalefete baskı aracı haline dönüşmüş durumdadır. Bu durum birçok ihlali de beraberinde getirmekte, ülkemizi dünyada hukuk ve demokrasi alanında her geçen gün daha geriye götürmektedir. Siyasi yargılamalar ve uzun tutukluluk halleri her şeyden önce insan hakkı ihlalidir. En son geçtiğimiz günlerde AİHM'nin verdiği karar uyarınca Demirtaş'a yönelik insan hakkı ihlaline son verilmeli ve mahkemenin verdiği karar uygulanarak tutukluluğun sonlanması gerekmektedir."