Akşener, asgari ücret önerisini sosyal medyada kapak fotoğrafı yaptı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, kişisel sosyal medya hesabının kapak fotoğrafını asgari ücret önerisi ile güncelledi. Kapaktaki fotoğrafta "İYİ asgari ücret öneriyoruz! Net 3000 TL olsun" sözlerine yer verildi.

Akşener, 2021 yılı için dün belirlenen asgari ücrete, sosyal medya hesabından attığı tweet ile tepki gösterdi.

Akşener, bu kez twitter hesabının kapak fotoğrafını asgari ücretli bir fon ile değiştirdi. Siyah fon üzerine parti logosuyla yazılan yazıda, "İYİ asgari ücret öneriyoruz! Net 3.000 TL olsun" ifadeleri yer aldı.

Akşener, asgari ücret önerisini sosyal medyada kapak fotoğrafı yaptıhttps://t.co/9mSDKuQEJ4 pic.twitter.com/6U7HH8CGTt — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) December 30, 2020

​