Eski Bakan Erdoğan Bayraktar: Biz elektrik direklerine bayrak asarak partili olduk, sonunda mancınıkla atıldık

17-25 Aralık operasyonları sonrasında görevinden istifa eden eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Biz ilçe teşkilatlarında çalışarak, elektrik direklerine bayrak asarak partili olduk. Sonunda mancınıkla atıldık" dedi.

17-25 Aralık soruşturması sonrası istifa eden eski Şehircilik ve Çevre Bakanı Erdoğan Bayraktar, sosyal medya hesabından manidar bir paylaşım yaptı.

Eski Şehircilik ve Çevre Bakanı Erdoğan Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Biz ilçe teşkilatlarında çalışarak, elektrik direklerine bayrak asarak partili olduk. Sonunda mancınıkla atıldık. Siz ise; zekânız, eğitiminiz ve Babanız sayesinde Bizlere horozluk yaptınız. Şimdi ise “Parti”nizin başındasınız. Tıpkı ateşin üstündeki kazan gibi. Hadi bakalım, Hadi!"

Biz ilçe teşkilatlarında çalışarak,elektrik direklerine bayrak asarak partili olduk.Sonunda mancınıkla atıldık. Siz ise; zekanız,eğitiminiz ve Babanız sayesinde Bizlere horozluk yaptınız. Şimdi ise “Parti” nizin başındasınız. Tıpkı ateşin üstündeki kazan gibi. Hadi bakalım,Hadi ! — Dr. Erdoğan BAYRAKTAR (@erdgnbayraktr) December 29, 2020

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