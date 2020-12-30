Katar Büyükelçisi: Türkiye yatırım için fırsatlarla dolu

Katar Ankara Büyükelçisi Salim Mübarek Al Şafi Katar ve Türkiye arasında kamuoyunun gündeminde olan konulara dair Hürriyet’e konuştu.

Türkiye’ye yatırım yapma nedeniniz nedir? sorusuna Büyükelçi Al Şafi, "Bunun ana nedeni, bizi Türkiye ile bağlayan derin, çok boyutlu, stratejik, tarihi, kardeşlik ilişkisinin yanı sıra Türkiye’nin yatırım için verimli bir zemin, gelecek vaat eden fırsatlarla dolu, yatırımcıları cezbeden tüm bileşenlere sahip ve Katar Devleti için hali hazırda ve gelecekteki bir ortak olmasıdır" şeklinde yanıt verdi.

“Türkiye’de gayrimenkul, inşaat, turizm, tekstil, gıda, tarım, hayvancılık, sanayi, sağlık sektörü vs. sektörlerde yatırım yapmak ya da kapsamını genişletmek istediğimiz birçok gelecek vaat eden sektör vardır” diyen Büyükelçi, “‘Tank palet fabrikası peşkeş çekildi’ iddiasını nasıl değerlendiriyorsunuz?” sorusuna ise şu karşılığı verdi:

“Bu suçlama, Türkiye’deki yerel savunma sanayisini baltalar ve ona dokunur. Tank fabrikası projesi, Türkiye’de yürürlükte olan yasal ilkelere göre bir Türk-Katar şirketi olan BMC’ye işletmek üzere yönlendirildi. Katar, BMC’de sadece yüzde 49 oranında ortak. Mesele bir satış veya satın alma değil, her iki tarafa fayda sağlayan tamamen bir yatırım sürecidir. Fabrika satılmadı, biz de satın almadık. Konu tamamen bağlam dışına çıkarıldı, çarpıtıldı ve tahammül edilemez yüklerle yüklendi. Katar Devleti saldırıya uğruyor ve asılsız suçlamalarla suçlanıyor.”

“Borsa İstanbul’a girme nedeniniz nedir?” sorusuna da yanıt veren Büyükelçi, “Türk halkına olan sevgimiz ve bizi birbirine bağlayan kardeşlik ilişkimiz ana sebeptir” dedi ama sözlerinin devamında bu yatırımın ‘karlı’ olduğunu da kabul etti:

“Elbette işin ticari bir yanı da vardır. Ancak bu yatırımları özellikle Türkiye’de yaptığımızda temel amaç Türk ekonomisine destek olmaktır. Ticari açıdan bakıldığında ise geçen yıl borsadan elde edilen kârlar göz önüne alındığında bu yatırım şüphesiz kârlı bir yatırımdır. Herkesin görüşüne saygımla birlikte, ben bu eleştirilerin objektiflikten ve mantıktan yoksun olduğunu görüyorum.”