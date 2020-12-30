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    Bakan Koca'dan koronavirüs aşısında 'aracı firma' iddialarına yanıt

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    Türkiye
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    Sputnik Türkiye
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    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin'den alınan koronavirüs aşısıyla ilgili 'aracı firma kullanıldığı' iddialarına ilişkin bir açıklama yayınladı. Bakan Koca, görüşmelerin Devlet Malzeme Ofisi yetkilileri tarafından yapıldığını belirterek, Sinovac şirketinden Sağlık Bakanlığı'na gönderilen mektubu da Twitter hesabı üzerinden yayınlandı.

    Bakan Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

    • Aşı tedarik sürecinde tek muhatabımız üretici firmadır. Basında aşıların aracı bir firma vasıtası ile alındığına dair yer alan haberler üzerine açıklama ihtiyacı doğmuştur. Toplumun her kesiminin eleştirmeye, sorgulamaya, derinlikli bilgi edinmeye hakkı vardır. Bulunduğumuz konum gereği bunların hepsini saygıyla ve toplumun bilgi edinme hakkının en doğal taleplerden biri olduğu bilinci ile karşılıyoruz. Merak edilen her bilgiyi şeffaflıkla ve açıklıkla izah ediyoruz.
    • Fahrettin Koca
      © AA
      Bakan Koca'dan aşı açıklaması
      Eleştiri adı altında eksik bilgilerle yapılan yakıştırmalara verdiğimiz her cevaptan sonra iddia sahiplerinden bilgilenmiş oldukları yönünde teşekkür mesajları geliyor. Ancak bu bilgilenme sürecinde iddia sahipleri hakikatle yüzleşene kadar toplumun zihninde bir karmaşa zemini oluşturulmaya devam ediyor.
    • Aşıların aracı bir firma vasıtası ile alınacağı iddia edildiğinde böyle bir durum olmadığını ve görüşmelerin doğrudan üretici firma ile yürütüldüğünü söylemiştim. Bir muhabir arkadaşımızın çektiği fotoğrafta yazan Keymen İlaç A. Ş. yazısına atıfta bulunarak bu iddia sürdürülmektedir.
    • Düne kadar aşının gelemeyeceği iddiasıyla anlaşılmaz bir şekilde memnuniyet izhar edenlerin aşılar yola çıktığında bu gibi asılsız iftiralara tevessül etmeleri son derece yakışıksızdır.

    'Devlet olarak bizzat aracısız görüştük'

    • Aziz Vatandaşlarım, Biontech ve Oxford aşısı dahil olmak üzere tüm aşı üreticileri ile devlet olarak bizzat aracısız görüştük. Devletimiz adına Devlet Malzeme Ofisimiz, Sinovac firması ile görüşmüş ve Türkiye’deki temsilcileri olan Keymen İlaç A.Ş. ile de lojistik süreci takip etmiştir. Sinovac firmasının Türkiye’deki tek yetkili distribütörü Keymen İlaç A.Ş. firmasıdır. Üstelik 7 yıldır bu durum böyledir.
    • Bu açıklamanın altında aşıları satın aldığımız şirketin (Sinovac) mektubunu bulacaksınız. Sinovac firması iki şirketin bilgilerini verdikten sonra mektubunda şöyle söylemektedir: “Keymen Türkiye ve Azerbaycan’da tek yetkili distribütörümüzdür. Covid-19 aşısına yönelik tüm görüşmeleri Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Azerbaycan Cumhuriyeti Sağlık Bakanlıkları ile Sinovac doğrudan müzakere ederek yürütmektedir. Keymen Sinovac’ı, Devlet Malzeme Ofisi (DMO) da Türkiye’yi temsil etmektedir.

    'Milletimiz hakikati görür'

    • Yukarıdaki bilgilerden de açık şekilde anlaşılacağı üzere tüm görüşmeler doğrudan üretici şirketlerle yapılmaktadır. Anlaşmanın idari ve mali tüm koşulları distribütörden bağımsız olarak ana üretici ile yapılan görüşmelerde belirlenmiştir. Distribütörün yetki ve sorumluluğu Sinovac’ı temsil ve lojistik ile sınırlıdır. Bu anlaştığımız ve görüşmelerin devam ettiği tüm aşılar için böyledir.
    • Bu açıklamadan sonra kimsenin özür dilemesini ya da mahcup olmasını beklemiyoruz. Salgına karşı ancak birlikte mücadele edersek başarılı olabiliriz. Somut olmayan zanlarla salgın yönetimini ve aşılama programını gölgeleyecek beyanlarda bulunulmamasını rica ederim. Milletimiz irfan sahibidir. Hakikati görür ve ona sahip çıkar.

    Sinovac'ın gönderdiği mektup

    © AA
    Çin'den sipariş edilen Kovid-19 aşıları Türkiye'ye geldi
    Sinovac şirketinin Sağlık Bakanlığı'na gönderdiği mektupta, Keymen şirketinin Sinovac'ın Türkiye ve Azerbaycan'daki tek dağıtımcısı olduğu aktarıldı.

    Sinovac Genel Müdürü Helen (Guang) Yang imzasını taşıyan mektupta, Sinovac'ın Covid-19 aşısının satın alınması ve tedariği ile ilgili olarak doğrudan Türkiye Cumhuriyetçi ve Azerbaycan Cumhuriyeti Sağlık Bakanlıkları ile görüştüğü belirtildi.

    Mektupta Keymen İlaç Sanayi ve Tic. A.Ş'nin bu konuda Sinovac şirketini, Devlet Malzeme Ofisi'nin ise Türkiye'yi temsil ettiği ifade edildi.

    Etiketler:
    açıklama, Çin, Türkiye, Koronavirüs aşısı, Koronavirüs, Kovid-19, Fahrettin Koca
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