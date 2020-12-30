Borçların yeniden yapılandırılmasında başvuru süreci uzatıldı

Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren karara göre, 1 Mart 2021 tarihinde gerçekleştirilecek ilk taksit ödemeleri 1 Nisan 2021'e ertelendi.

Yapılandırmada 31 Aralık 2020'de sona erecek başvuru süresi 31 Ocak 2021'e, 1 Mart 2021'deki ilk taksit ödemesi ise 1 Nisan 2021'e ertelendi.

Devlete olan borçların yeniden yapılandırılmasına ilişkin düzenlemenin son başvuru ve ilk taksit ödeme süreleri bir ay uzatıldı. Söz konusu Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Karara göre, yeniden yapılandırma için son başvuru tarihi 31 Aralık 2020'den, 31 Ocak 2021'e uzatıldı. Yeniden yapılandırma sonrası 1 Mart 2021 tarihinde gerçekleştirilecek ilk taksit ödemeleri ise 1 Nisan 2021'e ertelendi.