İstanbul'da 3 metre uzunluğunda piton ele geçirildi

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda, beslemesi ve ticaretinin yapılması yasak olan 3 metre uzunluğunda piton yılanı ele geçirildi. Yılan, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim edildi.