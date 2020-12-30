Aylin Sözer'in katilinin ifadesi: Öldüğünü görünce gaz yağını üzerine dökerek ateşe verdim

İstanbul'da akademisyen Aylin Sözer'i öldüren Kemal Ayyıldız ifadesinde, kadını kendisine saldırmakla suçladı: "Yılbaşını çocuklarımla geçirmek istediğimi söyleyince tartıştık. Bıçakla bana saldırdı ancak elinden bıçağı aldım, boğazına sapladım. Öldüğünü görünce, çakmak doldurmak için kullanılan gaz yağını üzerine dökerek ateşe verdim."

İstanbul'da özel bir üniversitede öğretim görevlisi olarak çalışan Aylin Sözer'i boğazından bıçaklayarak öldüren, ardından evi ateşe veren Kemal Ayyıldız, sorgusunda cinayetle ilgili detayları anlattı.

Sözcü'den Habip Atam'ın haberine göre, Ayyıldız sorgusunda şunları söyledi:

"Aylin Sözer'le 10 yıl önce sosyal medyada tanıştık. Daha sonra aramızda bir ilişki başladı. Bazen kavga ediyor, bazen barışıyorduk. Ben askere gittim geldim. Bu arada evlendim. Ama gönül bağımız aralıklarla devam etti. Çocuklarım dünyaya geldi. Geçtiğimiz yıllarda eşimle aram bozuldu. Boşanma kararı aldık. Karım çocuklarımla Manisa'ya gitti."

Ayyıldız, Sözer'le bir aydır kavgalı olduğunu, olay günü buluşmak için randevulaştıklarını öne sürerek, "Ben yılbaşını çocuklarımla Manisa'da geçirmek istediğimi söyleyince tartıştık. Sırtımı dönünce bıçakla bana saldırdı, ancak elinden bıçağı aldım. Boğazına sapladım. Öldüğünü görünce, çakmak doldurmak için kullanılan gaz yağını üzerine dökerek ateşe verdim" dedi.

Sözer'in üzerindeki ziynet eşyalarını alan Ayyıldız, amacının hırsızlık süsü vermek olduğunu, evde yangın çıkarmak istediği sırada polisin kapıyı çaldığını, bunu fark edince doğalgaz borusunu keserek evi ateşe verdiğini söyledi.