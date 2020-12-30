Çavuşoğlu: S-400'ler için ortak çalışma grubu teklifi bu sefer ABD'den geldi

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, daha önce Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400 füze savunma sistemleri nedeniyle oluşan anlaşmazlığı gidermek için Washington'a ilettiği ortak çalışma grubu teklifinin bu sefer ABD'den geldiğini söyledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 2020 yılına ilişkin dış politika değerlendirme toplantısı düzenledi.

Dış politikada hiçbir boşluk bırakmadıklarının altını çizen Çavuşoğlu, "Her zaman olduğu gibi 2020'de de önceliğimiz diplomasi oldu. Diplomasinin tıkandığı yerde sahaya indik, tekrar diyaloğun ve diplomasinin önünü açtık. Böylece Suriye, Libya, Doğu Akdeniz, Kıbrıs, Yukarı Karabağ konularında pandemiye rağmen oyunun önemli bir parçası olduk. Çok önemli kazanımlar elde ettik. Yeri geldi oyunu biz kurduk. Yeri geldi ülkemizin çıkarlarının hilafına kurulan oyunu yine biz bozduk" dedi.

'Önceliğimiz birilerini memnun etmek değil'

Çavuşoğlu, "Bizim önceliğimiz birilerini memnun etmek değil. Bizim önceliğimiz Türkiye'nin ve milletimizin çıkarlarını korumaktır. Doğu Akdeniz de bunlardan bir tanesidir. Doğu Akdeniz'de diyalog çağrılarımız sonuç vermeyince tek taraflı adımlara karşı biz de sahada faaliyet gösterdik, Oruç Reis, Barbaros ve Yavuz gemilerimizle beraber bayrak dalgalandırdık" diye konuştu.

Bakan Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Bize rağmen bir şey yapılamayacağını sadece Doğu Akdeniz etrafındaki kıyıdaş ülkelere değil, sadece Avrupa Birliği'ne değil herkese gösterdik. Ne yapabileceğimizi de dost da düşman da gördü. Ama bizim gerçekten arzumuz Doğu Akdeniz'in bir barış ve istikrar bölgesi olması. Burada herkesin hakça paylaşımdan yana olmasını istiyoruz. Bu nedenle de sayın Cumhurbaşkanımızın Avrupa Birliği'ne teklif ettiği çok taraflı konferans için çalışmalarımızı Avrupa Birliği'yle sürdürüyoruz."

'Seneye AB ile ilişkilerimizin daha pozitif ortamda yürümesi için biz hazırız'

Çavuşoğlu, 2020'de Türkiye'nin Avrupa Birliği ile ilişkilerinde inişler çıkışlar olduğunu ve özellikle Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve daha sonra Fransa'nın ikili meseleleri AB gündemine taşıması nedeniyle gergin geçtiğini dile getirdi.

Buna rağmen aralık ayındaki AB Liderler Zirvesi'nden sağduyulu bir sonuç çıktığına dikkati çeken Çavuşoğlu, şunları söyledi:

"Türkiye ile ilişkilerin önemini anlayan, Türkiye ile gerginlik yerine daha iyi diyalog kurmamız gerekir diyen ülkelerin görüşleri hakim oldu. Elbette sonuç bildirgesinde memnun olmadığımız hususlar var. Bunu da karşı açıklamamızda dile getirdik. Seneye ilişkilerimizin daha pozitif ortamda yürümesi için biz hazırız. Avrupa Birliği'nin de hazır olmasını bekliyoruz."

'ABD, yaptırımlar konusunda ortak çalışma grubu kurulması teklifinde bulundu'

Diğer taraftan, ABD'nin CAATSA (ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırım Yoluyla Mücadele Yasası) yaptırımlarının hafif ya da ağır olmasının önemli olmadığını, siyasi olarak yanlış bir karar olduğunu belirten Çavuşoğlu, bunun Türkiye’nin egemenlik haklarına saldırı olduğunu ifade etti.

Çavuşoğlu, ABD'nin Türkiye'ye yönelik CAATSA yaptırımları konusunda bir ortak çalışma grubu kurulması teklifinde bulunduğunu söyledi.

Türkiye'ninilgili ABD'nin uyguladığı yaptırımlara ilişkin Çavuşoğlu, "Daha önce 'Gelin bir ortak çalışma grubu kuralım' teklifinde bulunmuştuk. Şimdi o teklif ABD tarafından geldi, biz tabiatıyla her zaman diyalogdan yana olduğumuz için bu teklife de evet dedik. Uzmanlar düzeyinde görüşmeler başladı” dedi.

"Rusya'yla Ortak Gözlem Merkezi de hayata geçiyor. Askerlerimiz Azerbaycan’a gitti. Dün Soçi’de (Rusya Dışişleri Bakanı Sergey) Lavrov’la bu konuyu da ele aldık" diyen Çavuşoğlu, Ermenistan’ın ateşkese riayet etmesi ve Azerbaycan’ın toprak bütünlüğüne saygı duyması halinde ilişkilerin normalleşebileceğine işaret etti.

Çavuşoğlu, normalleşmenin en çok Ermenistan ve halkına faydalı olacağını söyledi.

'ABD'yle ilişkiler var olan sorunların gölgesinde geçti'

Çavuşoğlu, ABD ile ilişkilerin 2020’de var olan sorunların gölgesinde geçtiğini belirterek şöyle konuştu:

"FETÖ sorunu devam ediyor, ABD’nin özellikle Suriye’nin kuzeyinde PKK ve YPG’ye yönelik desteği maalesef devam etti. S-400 konusu sürekli gündemdeydi ve CAATSA yaptırım kararını da açıkladılar."

Türkiye'nin 2021'de ABD'deki yeni yönetimle ilişkileri daha sağlıklı bir şekilde götürmek için hazır olduğunun altını çizen Çavuşoğlu, "Söz konusu sorunların çözümü için de adım atmaya varız" dedi.

Çavuşoğlu, dün Rusya'daki temaslarında ikili konuların yanı sıra Suriye, Libya ve Yukarı Karabağ konularında görüş alışverişinde bulunduklarını belirtti.

Türkiye'nin dengeli dış politikasını yanlış yorumlamak isteyenlerin olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, "Türkiye hem Avrupa'yla hem Rusya'yla veya başka bir ülkeyle ilişkilerini pekala dengeli bir şekilde götürebilir. Türkiye, aynı şekilde ciddi sorun yaşayan iki komşumuzla hem Ukrayna ile hem de Rusya ile aynı derecede ilişkilerini çok iyi bir şekilde yürütüyor. Burada şeffaf, ilkeli bir tutum sergiliyor" diye konuştu.