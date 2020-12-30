Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Okulları açmadık çünkü sosyo antropolojik fotoğrafa bakmak zorundayız

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, AA Editör Masası toplantısında gündeme ilişkin soruları yanıtlıyor, değerlendirmelerde bulunuyor.

Selçuk, "Okulları açmadık çünkü bizim koşullarımız, ülkemizin yapısı, sosyal hayatımız, düğünlerimiz, cenazelerimiz, bütün bunların sosyo antropolojik fotoğrafına bakmak zorundayız" dedi.

Selçk, uzaktan eğitime ilişkin, "Daha önce canlı ders yapabilme kapasitemiz 100 bin civarındaydı. Şu anda 3 milyonu geçtik" diye konuştu.

Selçuk'un açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Geriye doğru baktığımızda işin büyük bir kısmında müsterih olduğumuzu söyleyebilirim

Yüz yüze karne vererek hareketliliği artırmak gibi bir niyetimiz yok. Dijital karne söz konusu.

Liseler için birinci dönemle ilgili notlandırma süreci bittikten sonra karne olabilir.

Hiçbir şekilde sınav yok dersek bu, önümüzdeki 5-6 senenin eğitim sistemini felç etmeye yönelik bir şeye dönüşecek.

15 Şubat'ta hangi gruplarda yüz yüze eğitime geçebiliriz, hazırlık yaptık. Açıklayabilmek için salgının seyriyle ilgili verileri görmeliyiz.

Ayrıntılar geliyor...