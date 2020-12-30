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    Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları

    Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki darbe girişimi davasında karar açıklandı

    © AA / Emre Şenoğlu
    Türkiye
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    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202012301043485704-kara-kuvvetleri-komutanligindaki-darbe-girisimi-davasinda-karar-aciklandi/

    Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki darbe girişimi davasında, aralarında eski tuğgeneral Adem Boduroğlu'nun da bulunduğu 12 sanık 'anayasal düzeni ihlale teşebbüs' suçundan 'ağırlaştırılmış müebbet', 80 kişiye ise 'müebbet' hapis cezası verildi.

    FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki (KKK) eylemlere ilişkin 132 sanıklı davada hüküm açıklandı. 

    İzmir merkezli 56 ilde, FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki kripto yapılanmasına yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 150 astsubaydan 81'i tutuklanırken, 13’ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerin çoğunun ise etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak itirafçı olduğu öğrenildi.
    © İHA
    FETÖ hakim ve savcı sorumlusu Cem Saraç'ın hapis cezası onandı

    Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonunda görülen karar duruşmasına sanıklar, müştekiler ve taraf avukatları katıldı. 

    Mahkeme Başkanı Murat İlhan, ilk duruşması 6 Temmuz 2017'de görülen davanın hükmünü açıkladı.

    Buna göre, sanıklar eski KKK Cari Harekat ve Komuta Kontrol Daire Başkanı tuğgeneral Adem Boduroğlu, eski KKK Personel Başkanlığı Plan Şube Müdürü albay Mutlu Serkan Vurdem ile albay Hasan Yılmaz ve Eşref Mert, Mehmet Ortaç, Hamza Akkay, Halil Ekiztaş, İbrahim Başpınar, Ahmet Fazıl Işık, Oğuzhan Çelikoğlu, Bayram Üstündağ ve Zülküf Orak 'anayasal düzeni ihlale teşebbüs' suçundan 'ağırlaştırılmış müebbet' hapis cezasına çarptırıldı. 

    Aynı suçtan 80 sanığa 'müebbet hapis' cezası verilirken, 'anayasal düzeni ihlale teşebbüs' suçuna 'yardım eden' sıfatıyla 22 kişi de 12 yıl 6 aydan 19 yıla kadar hapisle cezalandırıldı.

    Gözaltı-Polis
    © AA
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    'Silahlı terör örgütüne üyelik' suçundan 2 sanık 6 yıl 3'er ay, bir kişi de 7 yıl 6 ay hapse mahkum edildi.

    Genelkurmay çatı davasında 141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan eski tuğgeneral Erhan Caha, bu dosya kapsamında 'öldürmeye teşebbüs' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından cezalandırıldı.

    Bu kapsamda Caha'ya, 2 kişiye yönelik 'öldürmeye teşebbüsten' 34 yıl, 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan ise 69 yıl hapis cezası verildi.

    Başka dosyalarda daha önce hüküm giyen davanın tutuksuz sanıklarından Gökhan Akdağ ve Fikret Yağmur da aynı suçlardan süreli hapse mahkum edildi.

    Dava kapsamında 9 kişi bütün suçlamalardan beraat ederken, 3 sanığın da dosyası ayrıldı. 

    Etiketler:
    FETÖ/PDY, FETÖ, Kara Kuvvetleri Komutanlığı
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