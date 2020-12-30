E-scooter’a iki kişi binen ceza ödeyecek

Elektrikli scooter’ları da kapsayan düzenleme yürürlüğe girdi. Karayolları uygun yerlerde bisiklet şeritleri yapacak. 15 yaşın altındakiler, karayollarında bisiklet ve scooter kullanamayacak. Sürücüler, dönüş sırasında bisiklet ve scooterlara yol vermek zorunda olacak. Scooter’a iki kişi binen ceza ödeyecek.