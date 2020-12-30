5 kez bıçaklayıp boğazını kesti: Öldürme niyetim yoktu, yanlış anlaşıldım

Antalya'da kıskançlık nedeniyle eski eşini 5 kez bıçaklayıp boğazını kesen zanlı mahkemedeki ifadesinde "Kesinlikle öldürme gibi bir niyetim olamaz. Bir yanlış anlaşılma oldu" dedi.

Antalya'da eski eşinin boğazını kesip 5 kez bıçaklayan kişi ifadesinde öldürme niyeti olmadığını iddia etti.

Boşandığı Oya Aydoğdu'yu ve bir erkeği ‘aldatıldığı’ iddiasıyla defalarca bıçaklayan Poyraz Çavdar adlı kişi, bir kez daha hakim karşısına çıktı.

15'er yıl hapis istemiyle yargılanan tutuklu sanık Çavdar'ın, Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davasına devam edildi. Sanık duruşmaya SEGBİS aracılığıyla katılırken, taraf avukatları hazır bulundu.

Daha önceki savunmalarında olduğu gibi suçlamaları kabul etmeyen Poyraz Çavdar, “Ben hiç bir şekilde ne Gökhan, ne de Oya'ya karşı öldürme niyetiyle hareket etmedim. Her ikisini de yaralamak istemedim, niyet etmedim" dedi.

'Yaşananlardan dolayı çok pişmanım'

Eşinin, elindeki bıçağı alırken yaralandığını öne süren Poyraz Çavdar, avukatının beyanlarına katıldığını ifade ederek, “Benim kesinlikle öldürme gibi bir niyetim olamaz. Bir yanlış anlaşılma olduğu kanaatindeyim. Bu yaşananlardan dolayı çok pişmanım. Ayrıca kaçma gibi bir durum olmadı. Kendim teslim oldum" diye konuştu.

Sanığın tutukluluğunun devamına karar veren mahkeme, duruşmayı erteledi.

Ne olmuştu?

DHA'nın aktardığı habere göre 10 Ekim 2019 yılında meydana gelen olayda, Kemer ilçesi'nde oturan Çavdar, boşanmalarına rağmen birlikte yaşadığı Oya Aydoğdu'nun 'kendisini aldattığından' şüphelenmişti.

Poyraz Çavdar, internetten indirdiği bir takip programını Oya Aydoğdu'nun cep telefonuna yükledi. Bir süre sonra Aydoğdu'nun cep telefonunu inceleyen Çavdar, eski eşinin sık sık bir numarayla görüştüğünü belirlemişti.

Poyraz Çavdar, zorladığı Oya Aydoğdu'nun, Gökhan K. ile görüştüğünü öğrenmişti. Poyraz Çavdar, daha sonra eski eşinin boğazını kesmiş, çeşitli yerlerinden 5 kez bıçaklamıştı. Çavdar, ardından Gökhan K.'nin iş yerine gitmişti. Gökhan K.'yi iş yerinde göğsünden ve ellerinden bıçaklayan Poyraz Çavdar, otomobiliyle Kemer İlçe Jandarma Komutanlığı'na giderek teslim olmuştu. Poyraz Çavdar, tutuklanırken tedavileri tamamlanan Oya Aydoğdu ve Gökhan K. taburcu olmuştu.