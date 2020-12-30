Esenyurt'ta 11 yaşındaki çocuğa taciz iddiasına linç girişimi

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde Afgan uyruklu Mohammed A., 11 yaşındaki kızı bir apartman boşluğuna çağırarak, iddiaya göre taciz girişiminde bulundu.

Küçük kızın bağırarak yardım istemesi üzerine kısa sürede toplanan öfkeli bir grup, Mohammed A.'yı yakalayarak tartaklamaya başladı.

Mahalle sakinlerinden bazı kişiler ise, öfkeli grubun elinden aldıkları şüpheliyi bir mağazaya götürerek polise haber verdi. İhbar üzerine Esenyurt Emniyet Müdürlüğü ekipleri adrese sevk edildi.

Polis ekipleri, Mohammed A.'yı linç etmek isteyen öfkeli grubu dağıttı. Bu sırada korkarak yardım isteyen küçük kız çevredekilerin yardımı ile polislerin yanına getirilerek ekip aracına alındı.

Polislerin elinden alınmak istendi

DHA'nın aktardığı habere göre, kalabalığı dağıtan polis ekipleri koridor oluşturarak mağaza önüne ekip aracını yaklaştırdı. Çevre güvenliğinin sağlanmasının ardından Mohammed A., polislerin arasında binadan çıkarılarak polis aracına bindirildi.

Bunu gören bazı kişiler yeniden harekete geçerek, polis ekip aracındaki şüpheliye saldırmak istedi. Polis, bu kişileri uzaklaştırmaya çalışırken kısa süreli arbede çıktı. Bölgede gerginliğin tırmanabileceği göz önüne alınarak zırhlı araçlar ve özel harekat polisleri de sevk edildi.

'Adres sormak için çağırdım'

Gözaltına alınan Mohammed A., ilk ifadesinde evli olduğunu, iki eşinden 9 çocuğu bulunduğunu söyledi. Adres sormak için kızı yanına çağırdığını öne süren şüpheli, Türkçeyi iyi konuşamadığı için yanlış anlaşıldığını, kıza herhangi bir temasta bulunmadığını söyledi.

Bir görgü tanığı, şüphelinin kızı binanın yanındaki boşluğa çağırdığını, kızın tacize uğrayacağı korkusu ile bağırarak yardım istediğini ve hızla yanından kaçtığını anlattı.