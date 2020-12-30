CHP'li Manyas Belediyesi asgari ücreti 4 bin 200 TL'ye yükseltti

Balıkesir'de CHP'li Manyas Belediyesi, 3 bin 314 TL olan asgari ücreti 4 bin 200 TL'ye çıkartma kararı aldı.

Hükümetin belirlediği tutarın üzerinde asgari ücret ödeyen CHP'li belediyelere Balıkesir'de CHP'li Manyas Belediyesi de katıldı.

Manyas Belediyesi'nde 3 bin 314 TL olan en düşük asgari ücret 4200 TL olarak belirlendi.

Gazete Duvar'ın aktardığı habere göre, Manyas Belediye Başkanı CHP'li Tancan Barçın, kararı şu açıklama ile duyurdu:

"Manyas Belediyesi olarak sosyal belediyecilik anlayışı ile yönettiğimiz güzel ilçemizde kendi çalışanlarımızın refahı bizim için büyük öneme sahiptir. Bu sebeple biz Manyas Belediyesi olarak 2020 yılında Aralık ayı itibariyle en düşük işçi maaşı net 3 bin 314 TL olarak ödüyorduk. Son zamanlarda yaşanan gelişmeler izinde 2021 yılı için de yüzde 4 oranında zam yapılma kararı ile belediye çalışanlarımıza en düşük asgari ücret net 4.200.00 TL olarak ödeme kararı aldık. Buradan tüm çalışma arkadaşlarıma emekleri için çok teşekkür ediyor, aldığımız kararın hayırlı olmasını diliyorum. Umarım aldığımız bu karar tüm ülkemizdeki işverenlere örnek olur ve yayılır.”

Hükümet, 28 Aralık'taki son toplantıda asgari ücreti brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak açıklamıştı.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun asgari ücretin 3 bin 100 TL olması gerektiğini söylemesinin ardından CHP'li belediyeler bu yönde kararlar almıştı.