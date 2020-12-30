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    Akademisyen Aylin Sözer'in katili, cinayetin ardından kardeşine 260 bin TL göndermeye çalışmış

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    Akademisyen Aylin Sözer'i öldüren Kemal Ayyıldız, savcılık ifadesinin ardından tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Ayyıldız’ın cinayeti işledikten sonra maktulün telefonundaki uygulamadan kendi kardeşine 260 bin liralık para transferi yapmaya çalıştığı ortaya çıktı.

    İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) Eğitim Fakültesi'nde görevli öğretim üyesi Dr. Aylin Sözer'i, Maltepe'deki evinde boğazını keserek öldüren ve cesedini yakmaya çalışan cinayet zanlısı Kemal Ayyıldız'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

    Gayrettepe'deki İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nden çıkarılan zanlı, güvenlik önlemleri altında Anadolu Adliyesi'ne getirildi.

    Burada Aile İçi Şiddet Bürosu savcısına çıkarılan zanlı Kemal Ayyıldız, ifadesinin alınmasının ardından 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme' suçunu işlediği gerekçesiyle tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

    Sözer'in telefonundan asistanına mesaj atarak para istemiş

    Polisin yaptığı incelemede Ayyıldız'ın, cinayeti işledikten sonra Sözer'in asistanına, onun cep telefonundan mesaj atarak, hesabına göndereceği parayı nakde çevirip kuryeyle kendisine getirmesini istediği, bundan şüphelenen asistanın ise aradığı Sözer'in telefonu açmaması üzerine maktulün kız kardeşi Nihal Sözer'e ulaştığı anlaşıldı.

    Nihal Sözer'in daha sonra ablasının evine gittiği ve kapının açılmaması üzerine polise haber verdiği öğrenildi.

    Kemal Ayyıldız'ın, asistandan para alamaması üzerine Aylin Sözer'in banka hesabına girip erkek kardeşinin hesabına 260 bin lira EFT yaptığı, bankanın ise yüksek meblağ nedeniyle Aylin Sözer'i aradığı, ancak telefonu açmaması üzerine EFT'yi askıya aldığı belirlendi.

    Evde yapılan aramada, Ayyıldız'ın uyuşturucu madde kullandığı, gözaltına alındığında da üzerinde 3 gram metamfetamin ile maktule ait ziynet eşyaları bulunduğu tespit edildi. 

    'Ekmek bıçağıyla yanlışlıkla öldürdüm'

    Kemal Ayyıldız ifadesinde, gündelik işlerde çalıştığını, maktul ile 2009'da internet ortamında tanıştıklarını, o sırada kendisinin İstanbul'da, Sözer'in ise dil eğitimi için ABD'de olduğunu söyledi. 

    Sözer ile ilk kez 2011'de yüz yüze görüştüğünü, dönem dönem görüşmeye devam ettiğini, kasımdan beri sık görüşmeye başladığını ileri süren Kemal Ayyıldız, evli ve üç çocuk babası olduğunu, eşinin kamu görevlisi olarak Manisa'ya atandığını anlattı.

    Ayyıldız, kendisinin dün saat 08:40 sıralarında Sözer'in evine gittiğini, yılbaşında eşinin yanına gideceğini söylemesi üzerine Sözer ile aralarında tartışma çıktığını ve ekmek bıçağıyla kadını yanlışlıkla öldürdüğünü öne sürdü. Ayyıldız, daha sonra polisin eve geldiğini belirterek, evdeki yangını polisin kendisini öldürmesi için çıkardığını ve doğal gaz borusunu kesip polise doğrulttuğunu ifade etti

    Çalıştığı üniversitede gözyaşlarıyla anıldı: Güle güle kırmızı saçlı öğretmenimiz

    Öte yandan Aylin Sözer için bugün çalıştığı üniversitede anma töreni düzenlendi. Törende öğrencileri ve mesai arkadaşları gözyaşlarını tutamadı.

    Anma programında konuşan Öğretim Üyesi Özgül Yaman, "Bugün dünyanın en güzel gülen kadınlarından birini cennete yolcu ediyoruz. Aylin Sözer kadına karşı şiddetin ilk kurbanı değil ama artık son kurbanı olsun istiyoruz. Güle güle kırmızı saçlı öğretmenimiz, güle güle canım arkadaşım. İstanbul Aydın Üniversitesi seni, yaşam enerjini ve gülüşünü hiçbir zaman unutmayacak" dedi.

    © DHA
    Aylin Sözer için anma töreni düzenlendi.

    Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nükhet Çıkrıkçı ise "Bir proje ile adını sürdüreceğiz, yaşatacağız. Meslektaşlarımla bunu yapmak bizim borcumuz. Sadece kınamak yetmiyor. Önlemek zorundayız. Son kurban diyoruz ama son kurban olmaması için bütün toplumca hep beraber çalışmamız gerekiyor. Bunun için açık davet sunuyorum. İlgili bütün toplum kuruluşlarına, bütün kurumlara bu toplumdaki şiddeti azaltacak, erken çocukluk döneminde bunu önleyecek bir projede bizimle birlikte yer alsınlar. Bu sorunu hep beraber çözmek için gayret edelim. Acımız ancak böyle dindirebiliriz" diye konuştu.

    Üniversite Rektörü Prof. Yadigar İzmirli de gözyaşları içinde "Şiddetin her türlüsünü ama illa ki kadına ve çocuğa şiddeti tüm benliğimizle kınıyorum. Ailesi başta olmak üzere tüm öğrencilerine ve sevenlerine baş sağlığı diliyorum" dedi.            

    Etiketler:
    Kemal Ayyıldız, Sevkiyat, Hakim, Tutuklama, zanlı, Cinayet, Aylin Sözer
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