Eski HDP'li vekil Çelik hakkında 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan iddianame hazırlandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, Tuma Çelik hakkında 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan yürütülen soruşturmanın tamamlandığı bildirildi.
Bu kapsamda, Ankara Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmek üzere Çelik hakkında iddianame hazırlandığı belirtildi.
Tuma Çelik, Mardin'in Midyat ilçesinde 31 Mart yerel seçim çalışmaları sırasında, bir dernekte tanıştığı D.K'ya cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla gündeme gelmişti.
Ardından HDP'den istifa eden Çelik'in, 7 Ekim'de TBMM Genel Kurulu'nca dokunulmazlığı kaldırılmıştı.
Bu gelişmenin ardından Çelik hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu'nca soruşturma başlatılmış, bu kapsamda, savcılık talimatıyla polis nezaretinde kan örnekleri alınan Çelik, ardından soruşturmayı yürüten başsavcıvekiline ifade vermişti.
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