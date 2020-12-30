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    Prof. Sofuoğlu'nun 'Üniversiteler fuhuş evi' sözlerine RTÜK'ten ceza

    © İHA / BURAK CAN TOKYÜREK - ORKUN KAYA
    Türkiye
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    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202012301043487770-prof-sofuoglunun-universiteler-fuhus-evi-sozlerine-rtukten-ceza/

    Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Akit TV’nin 'Derin Kutu' programına konuk olarak katılan Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu’nun 'fuhuş evi' benzetmesi nedeniyle idari para cezası verilmesine karar verdi.

    RTÜK yılın son toplantısında Akit TV’nin 'Derin Kutu' programına konuk olarak katılan Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu’nun üniversite olan şehirlerindeki apart evlere yönelik 'fuhuş evleri' ifadelerini de ele aldı.

    Söz konusu yayında Sofuoğlu'nun yaklaşık 5 dakikalık konuşma boyunca yapılan uyarılara aldırmadan ve sürekli genelleme yapmak suretiyle üniversite öğrencilerinin kaldığı konutlarla ilgili 'fuhuş evi' benzetmesi yapmaya, gençlerin millî ve manevi hassasiyetlerden yoksun kimseler olduğuna yönelik ithamlarda bulunmaya devam ettiği ve bu durumun moderatör tarafından engellenemediği uzman raporunda belirtildi.

    Raporda teklif edilen yaptırımı yerinde bulan Üst Kurul, Akit TV’ye idari para cezası verilmesine karar verdi. 

    'Sönmez'in sözleri nedeniyle idari para cezası uygulandı'

    Üst Kurul'da ayrıca, FOX televizyonu ile ilgili raporda görüştü. 27 Aralık tarihinde yayınlanan, 'İlker Karagöz ile Çalar Saat Hafta Sonu' programına konuk olarak katılan ünlü kalp ve damar cerrahı Prof. Dr. Bingür Sönmez, koronavirüs aşısı olmakta tereddüt eden kişilere yönelik, "Ben aşı yaptırmam' diyenler birer vatan haini, onlara kız bile vermeyeceğiz, resmî dairelere bile giremeyecekler, okullara gidemeyecekler. Nasıl sokağa çıkma yasağının kuralları var. Aşıda da kural koyacağız, toplu taşımadan faydalanamayacaklar" açıklamasını yapmıştı. Uzman raporunda, Türkiye’de başta Sağlık Bakanlığı tarafından aşının önemine vurgu yapılırken, yayındaki ifadelerin aşılamanın yaygınlaşmasına ve aşı tereddüdü bulunan kişilerin ikna edilmesine katkı sunmayacağı tespitinde bulunuldu. 

    Üst Kurul, Sönmez’in ifadelerinin eleştiri sınırlarının çok ötesinde bir itham olduğu kanaatine varırken, kanundaki, 'Yayın hizmetleri, kişi ya da kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, aşağılayıcı veya iftira niteliğinde ifadeler içeremez' ilkesinin ihlali nedeniyle FOX Tv'ye idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

    Habertürk'e para cezası

    RTÜK, Habertürk’te yayınlanan Teke Tek programının sunucusu Fatih Altaylı’nın Suriyeli mülteciler hakkında, "Türkiye'nin sahibi onlar, biz misafir gibiyiz. Yani yakında bizi atacaklar buradan öyle bir hal var ortalıkta. Çünkü son derece özgürler, hiçbir konuda yükümlülükleri yok. Hesap verme durumları yok. Yasaklar onları bağlamıyor, bizi bağlıyor. Açık söylemek gerekirse bir Türkiye'yi Suriye'ye savaşsız kaybettik diyebilirim. 4 milyon askerle gelip Türkiye'yi şu anda esir almış vaziyette görünüyorlar" şeklindeki ifadeleri için de kanala cezai müeyyide uyguladı.

    Yayında Suriyeli mülteciler için, 'asker' ve 'esir alma' metaforları kullanılarak onlara karşı toplumda antipati ve olumsuz kanaat oluşturabilecek benzetmelerin yapıldığı tespitinde bulunan Üst Kurul, kanundaki, 'yayın hizmetleri, ırk, renk, dil, din, tabiiyet, cinsiyet, engellilik, siyasî ve felsefî düşünce, mezhep ve benzeri nedenlerle ayrımcılık yapan ve bireyleri aşağılayan yayınları içeremez ve teşvik edemez' ilkesinin ihlali nedeniyle yayıncı kuruluşa idari para cezası uyguladı.

    Üst Kurul ayrıca, Halk TV'de yayınlanan 'Medya Mahallesi' programı hakkında hazırlanan raporu da görüşerek, idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

     

    Etiketler:
    Habertürk TV, Fatih Altaylı, Koronavirüs, Bingür Sönmez, Akit TV, RTÜK, Üniversite, Ebubekir Sofuoğlu
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