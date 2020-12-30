Erdoğan ile Bahçeli görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri Töreni öncesinde Bahçeli ile bir araya geldi.
İki liderin birlikte çektirdiği fotoğraf, 'Erdoğan Dijital Medya' Twitter hesabından paylaşıldı.
Cumhurbaşkanımız @RTErdogan, Cumhurbaşkanlığı Kültür-Sanat Büyük Ödülleri Töreni öncesi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi. pic.twitter.com/yffOCafWUW— Erdoğan Dijital Medya (@RTEdijital) December 30, 2020
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