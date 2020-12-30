Kobani olayları soruşturmasında Selahattin Demirtaş'ın da olduğu 108 kişi hakkında iddianame hazırlandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kobani olayları soruşturması kapsamında Selahattin Demirtaş'ın da aralarında olduğu 108 kişi hakkında iddianame hazırladı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kobani olayları soruşturması kapsamında HDP eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın da aralarında olduğu 108 kişi hakkında iddianame hazırladı.

Kobani iddianamesinde şüpheliler için devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozma, 37 kez adam öldürme başta olmak üzere çeşitli suçlardan ceza istendi.