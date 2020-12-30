İYİ Partili Durmuş Yılmaz Kovid-19'a yakalandı

İYİ Parti Ankara Milletvekili ve eski Merkez Bankası (MB) Başkanı Durmuş Yılmaz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını belirterek, sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.
Kişisel Twitter hesabında açıklama yapan Yılmaz, "İki gündür sırtımda ve eklemlerimde ağrı hissediyordum. Bugün test yaptırdım pozitif çıktı. Şimdilik durumum iyi" dedi.
İki gündür sırtımda ve eklemlerimde ağrı hissediyordum. Bugün test yaptırdım pozitif çıktı. Şimdilik durumum iyi.— Durmuş Yılmaz (@DurmusYillmaz) December 30, 2020
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)