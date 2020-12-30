Bakan Koca: Aşı sonuçları anlık ve canlı olarak paylaşılacak

Aşı risk yönetim stratejisine uygun olarak hakkaniyetle dağıtılacak, sonuçları anlık ve canlı olarak paylaşılacaktır. Bilim Kurulumuzun belirlediği stratejiye uygun olarak 28 gün ara ile iki doz halinde uygulanacaktır. pic.twitter.com/USi5LqQELh