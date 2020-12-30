Bakan Koca: Aşı sonuçları anlık ve canlı olarak paylaşılacak

Bakan Koca Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"Aşı risk yönetim stratejisine uygun olarak hakkaniyetle dağıtılacak, sonuçları anlık ve canlı olarak paylaşılacaktır. Bilim Kurulumuzun belirlediği stratejiye uygun olarak 28 gün ara ile iki doz halinde uygulanacaktır."
Aşı risk yönetim stratejisine uygun olarak hakkaniyetle dağıtılacak, sonuçları anlık ve canlı olarak paylaşılacaktır. Bilim Kurulumuzun belirlediği stratejiye uygun olarak 28 gün ara ile iki doz halinde uygulanacaktır. pic.twitter.com/USi5LqQELh— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 30, 2020
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)