2021 yılı patent başvuru ücretleri belirlendi

TÜRKPATENT'in gelecek yıl uygulanacak ücret tarifesine ilişkin tebliği, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Buna göre, e-Devlet üzerinden yapılan patent ve faydalı model başvuru ücretleri 10,76 lira, marka tescil ücreti 321,61 lira, coğrafi işaret ve geleneksel ürün başvuru ücretleri 2,29 lira oldu.

Tasarım tescil başvuru ücreti ise 54,24 lira olarak tespit edildi.

Tebliğ 1 Ocak 2021'de yürürlüğe girecek.