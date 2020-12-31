Akar ile TSK komuta kademesi Bakü'de: Ortak Merkez çalışmaya başladıktan sonra faaliyetlerimiz yoğunlaşacak

Bakan Akar ve TSK komuta kademesi, Türkiye ile Rusya arasında oluşturulacak Ortak Merkez’de görev yapacak Türk askerleri ile Bakü'de bir araya geldi.