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    Erdoğan Azerbaycan'da bulunan Mehmetçiğe telefondan hitap etti: Sizin oradaki mevcudiyetiniz onur nişanesidir

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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202012311043491187-erdogan-ateskesi-ihlal-edecek-davranislar-icine-giren-ermenistan-guclerine-bu-yanlistan-donmelerini/

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Rusya arasında kurulacak Ortak Merkez'de görev yapmak üzere Azerbaycan’da bulunan Mehmetçiği arayarak, "Sizin oradaki mevcudiyetiniz ülkelerimiz arasındaki ilişkinin geldiği noktayı gösteren onur nişanesidir" dedi.

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları ile sınır birliklerindeki inceleme ve denetlemelerinin ardından Azerbaycan'a gitti.

    Haydar Aliyev Havalimanı'nda Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Akar ve komutanlar, Azerbaycan EDOK Komutanlığı'na geçerek burada düzenlenen askeri törene katıldı.

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    Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri personelinin yanı sıra törene katılan Türkiye-Rusya arasında kurulacak Ortak Merkez'de görev yapacak Türk askerlerine telefondan hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerine, "Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kıymetli mensupları, Azerbaycan Ordusunun değerli kahramanları, hepinizi en kalbi duygularımla muhabbetle selamlıyorum" ifadeleriyle başladı.

    Dost ve kardeş Azerbaycan halkına da selamlarını ileten Erdoğan, şunları söyledi: "Can Azerbaycan'ın Cumhurbaşkanı İlham Aliyev kardeşimin liderliğinde 44 günde destansı bir zafere imza attınız. Dağlık Karabağ'ı ve işgal altındaki Azerbaycan topraklarının kurtarılması mücadelesinde elde ettikleri zaferden dolayı Azerbaycan ordusunu tebrik ediyorum. Bu zafer, Azerbaycanlı kardeşlerimiz kadar bizi de mutlu etmiş ve gururlandırmıştır."

    Azadlık Meydanı'nda 10 Aralık'ta düzenlenen zafer töreninde Azerbaycan halkının gururuna ortak olduklarını anımsatan Erdoğan, "Kardeş Azerbaycan, Kafkas İslam Ordusu'nu nasıl dualarla sevinç gözyaşlarıyla karşıladıysa 10 Aralık'ta da Türk Silahlı Kuvvetlerini aynı heyecanla karşılamıştır" dedi.

    'Ateşkesi ihlal edecek davranışların içerisine giren Ermenistan güçlerine bir an önce bu yanlıştan dönmelerini tavsiye ediyorum'

    Türkiye ve Azerbaycan'ın 'iki devlet tek millet' anlayışıyla birbirine kalpten bağlı olduğunu, can kardeşlerinin sevincini sevinci, üzüntüsünü üzüntüsü olarak gördüğünü belirten Erdoğan, şöyle konuştu:

    "Sizin oradaki mevcudiyetiniz, ülkelerimiz arasındaki ilişkinin geldiği noktayı gösteren onur nişanesidir. Türkiye olarak askeri zaferini diplomatik başarıyla taçlandırmakta olan Azerbaycan’ın mücadelesini sahada ve tüm uluslararası platformlarda destekliyoruz. Azerbaycan ve Ermenistan arasında varılan ateşkesin uygulanmasını takip için bölgede görev yapacak siz değerli askerlerimize başarılar diliyorum. Ateşkesi izlemek üzere kurulacak merkezin bir an önce faaliyete geçmesini temenni ediyorum. Silahların namlularındaki dumanlar dağılmamışken, ateşkesi ihlal edecek davranışların içerisine giren Ermenistan güçlerine bir an önce bu yanlıştan dönmelerini tavsiye ediyorum. Mazisi şan ve şerefle dolu Türk ordusu asırlardır olduğu gibi bugün de üç kıta yedi iklimde gerektiğinde canını özellikle ortaya koyacak, davasına hizmet etmeyi sürdürecektir. Türk askeri ölürsem şehit kalırsam gazi inancı ile ülkemiz ve dünyanın dört bir yanında en başta da Azerbaycan’da kendisine verilen görevi eksiksiz yerine getirecektir. Suriye’den Libya’ya Somali’den Kosova’ya Afganistan’dan Katar’a kadar pek çok yerde barışın, huzurun, istikrarın korunması için mücadele eden tüm askerlerimize başarılar diliyorum. Rabb'im yar ve yardımcımız olsun. Azerbaycan’daki siz değerli askerlerimize bir kez daha en kalbi selamlarımı sunuyor, yeni yılınızı tebrik ediyorum."

    Etiketler:
    Ermenistan, Ateşkes, Türk-Rus Ortak Merkezi, Rusya, Eğitim ve Doktrin Komutanlığı (EDOK), Azerbaycan, Recep Tayyip Erdoğan, Hulusi Akar
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