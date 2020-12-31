Bilim Kurulu Üyesi Çelen: Tek doz aşıyla da koruma sağlanabilir

Prof. Dr. Mustafa Kemal Çelen, koronavirüs aşısının ilk dozunun da koruma sağladığını belirtti. Çelen, “Bir aşıdan dahi koruyuculuk sağlanabilir ama biz yine de yüksek düzeyde koruyuculuğu sağlamak açısından iki doz aşımızı yapalım" dedi.

Türkiye'de Faz-3 çalışmaları kapsamında 12 şehirde 25 merkezde gönüllü vatandaş üzerinde uygulanan Çinli Sinovac firmasının CoronaVac aşısının ikinci dozu, geçen günlerde Diyarbakır'da da yapılmaya başlandı.

Tek toz aşıdan sonra koronavirüse yakalanma oranı ve aşının koruyuculuğuyla ilgili bilgi veren Dicle Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı ve Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Kemal Çelen, aşılama öncesi gönüllüler üzerine yapılan çalışmaları anlattı.

Prof. Dr. Çelen, "Aşıya geçmeden önce hastaların hem PCR testine hem de antikor testine bakılıyor. İkisinin de sonucunun negatif olması durumunda iki gün sonra da aşı yapılıyoruz. 14 gün sonra da ikinci aşıyı yapıyoruz" diye konuştu.

'Aşının koruyuculuğunu artırmak için iki doz aşı da yaptırılmalı'

Prof. Dr. Çelen, tek doz aşının koruyuculuğunun yüzde 70’lerde olduğuna dikkat çekti.

Çelen, “Görünen o ki aslında tek aşıyla da koruma sağlanabiliyor. Bu koruma aslında dördüncü veya beşinci günden sonra da oluşabiliyor. Fakat klinik çalışmalarda belli bir sistem vardır. Sistem gereği iki aşı yapıldıktan sonraki 15'inci günde antikora bakılır. Aşının koruyuculuk oranı yüzde 94'lerde. Acaba birinci aşıdan bir hafta sonra ya da on gün sonra bakılsaydı koruyuculuk olmaz mıydı? Muhtemelen olurdu fakat bu oran yüzde 70'lerde olacaktı. Bir aşıdan dahi koruyuculuk sağlanabilir. Ama biz yine de yüksek düzeyde koruyuculuğu sağlamak açısından iki doz aşımızı yapalım ve ikinci aşıdan 15 gün sonra koruyucu antikor testimize bakalım" dedi.