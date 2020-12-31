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    İstanbul Valisi Yerlikaya, yılbaşı tedbirlerini açıkladı

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    İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yılbaşı gecesi 4 bin 871 jandarma, 24 bin 298 polis, 4 bin 918 bekçi, 160 sahil güvenlik mensubu olmak üzere toplam 34 bin 247 kişinin görev yapacağını duyurdu. Yerlikaya, gazeteci Candaş Tolga Işık'a yaptığı açıklamada da 'ceza yazma merakında olmadıklarını' söyledi.

    İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yılbaşı gecesi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınacak tedbirleri açıkladı.

    Yılbaşı gecesi 4 bin 871 jandarma, 24 bin 298 polis, 4 bin 918 bekçi, 160 sahil güvenlik mensubu olmak üzere toplam 34 bin 247 kişinin görev yapacağını belirten Yerlikaya, İçişleri Bakanlığı tarafından dün yayınlanan genelgeye atıfla "Sultanahmet Meydanı ve İstiklal Caddesi’nde bu akşam saat 21:00’den yarın saat 10:00'a kadar yabancı turistler de dahil olmak üzere tüm girişler sınırlandırılacak" bilgisini verdi.

    Yerlikaya, 2020'de geçen yıla oranla polis sorumluluk bölgesinde adliyeye intikal eden adli vaka sayısının yüzde 7, jandarma bölgesinde de yüzde 47 azaldığını duyurdu. Yerlikaya, şunları söyledi:

    • "2019'a oranla 2020'de katalog suçlar olarak tabir edilen evden hırsızlık yüzde 11, iş yerinden hırsızlık yüzde 10, otodan hırsızlık yüzde 31, oto hırsızlığı yüzde 5 azaldı, gasp suçlarında yüzde 8 azalma kaydedildi. İstanbul'da bu yıl terör örgütlerine yönelik 507 operasyonda 2 bin 417 şüpheli yakalandı, bunların 745'i tutuklandı.
    • Dolandırıcılık suçları, özellikle internet ve telefon dolandırıcılığı kaynaklı olarak 2020'de maalesef yüzde 14 artış gösterdi. Narkotik suçlarda bu yıl yapılan operasyonlarda 55 bin 146 kişi yakalanırken yaklaşık 11.7 ton uyuşturucu madde ve 4 milyon 533 bin 421 adet sentetik hap ele geçirilmiştir.
    • 2 bin 674 ekibimizdeki 10 bin 588 personelimiz 21 Ağustos'tan günümüze kadar başta izolasyon kuralları olmak üzere; kişiler, umuma açık yerler ve işletmelerde 6 milyon 15 bin bin 321 denetim yaptı. Kurallara uymayan kişi ve işletmelerin 11 bin 390'ına idari işlem, 9 bin 659'una adli işlem yapıldı."

    'Ceza yazma merakında değiliz'

    Yerlikaya, kamuoyuna yaptığı bu açıklamaların ardından gazeteci Candaş Tolga Işık'a değerlendirmelerde bulundu. ​

    Işık'ın aktardığına göre "Bu gece için tüm birimlerimizle hazırız. Ceza yazma merakında değiliz, tek isteğimiz hasta sayılarımız azalıyor, aşı süreci başlamak üzereyken bir gecede bu kazanımlarımızı kaybetmemek" diyen Yerlikaya, şunları kaydetti:

    • "İstanbullulardan ricamız bu geceyi pandemi kurallarına uyarak özellikle evlerde toplu bir araya gelişlerden uzak durarak geçirmeleri... Kurallara uyulması adına bizler her bölgede tüm birimlerimizle görevimizin başında olacağız."

    Etiketler:
    Polis, Kovid-19, Sahil Güvenlik, Jandarma, Yılbaşı, Ali Yerlikaya
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