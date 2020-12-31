Milli gazetenin bugünkü sayısının son sayfasında yayınlanan ilanda, BİM tarafından verilen reklamın, gazetenin 'haber sansürü talebini' reddettikleri gerekçesiyle geri çekildiği açıklandı.
Gazetenin 3. sayfasında BİM'in reklamının bulunacağını duyuran gazete, ancak BİM'in 'haber sansürü' girişiminde bulunmasından ötürü reklamın olmadığını açıkladı.
Gazetenin son sayfasında, "Bugün sayfada 'BİM reklamı' olacaktı. Ancak reklam verenin 'haber sansürü' taleplerinin kabul edilmemesi üzerine reklam geri çekilmiştir. Gelişmeler, detaylarıyla birlikte ilerleyen süreçte okuyucularımızla ve kamuoyuyla paylaşılacaktır" denildi.
Milli Gazete, BİM'i ilanla ifşa etti: 'Haber sansürü' talebinde bulundular https://t.co/6Cv67KaUjC pic.twitter.com/ANNHP2DLWh— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) December 31, 2020
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